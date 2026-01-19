Hledat v komentářích

Detail - články  
Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix

19.01.2026 13:38
Autor: Research, Patria Finance

Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Administrativa Donalda Trumpa oznámila nová cla na vybrané evropské země a nevylučuje jejich další zvýšení, pokud Washington nedosáhne svých geopolitických cílů.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Realita klepe na dveře aneb Trumpovy ekonomické dopady
16.01.2026 15:20
Realita klepe na dveře aneb Trumpovy ekonomické dopady
Prezident Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washington...
Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
17.01.2026 16:09
Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačí na Kanadu, a...
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
19.01.2026 8:16
Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. února zavede kvůli G...
Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
19.01.2026 12:01
Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
Čína loni opřela svůj hospodářský růst o čistý export nejvýrazněji od ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.01.2026
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  
8:47Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
8:16Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
6:07Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
18.01.2026
16:03Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
6:12Víkendář: Fed není unaven, ale projeví se fiskální dominance
17.01.2026
16:09Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
6:09Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?
16.01.2026
22:04Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy  
17:33Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“
17:11CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom

