Pád ČEZ, výprodej amerických aktiv a útěk ke zlatu

Pád ČEZ, výprodej amerických aktiv a útěk ke zlatu

21.01.2026 8:52
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

České i globální trhy zažily mimořádně volatilní den. Zatímco drobné investory zklamalo IPO skupiny CSG a prudký více než desetiprocentní propad akcií ČEZ kvůli politickým spekulacím, globální trhy svírala eskalace geopolitického napětí kolem Grónska, která vyústila ve výprodeje amerických akcií a rekordní růst cen zlata.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
