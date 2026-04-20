Opětovné uzavření Hormuzského průlivu zvyšuje cenu ropy i nervozitu investorů

Finanční trhy vstupují do týdne s opětovným zvýšením napětí. Akciové futures v Evropě i USA výrazně klesají v reakci na nové vyostření napětí na Blízkém východě, uzavření Hormuzského průlivu a růst cen ropy i evropského plynu. Mezitím schválila dividendu za loňský rok a Colt CZ dostala novou cílovku.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,4 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -1,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,7 %, S&P 500 mini -0,6 % a Nasdaq 100 mini -0,6 %.
Erste Bank schválila dividendu ve výši 0,75 EUR na akcii z čistého zisku za rok 2025.
Místní makléř znovu doporučuje nákup akcií Colt CZ s vyšší cílovou cenou 1 445 Kč proti předchozím 930 Kč.
Ceny ropy i evropského plynu dnes rostou poté, co se o víkendu zvýšilo napětí na Blízkém východě a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli americký prezident Donald Trump. Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu.
"Zprávy vypadají špatně. Zdá se, že panují neshody, což vedlo k mírné opětovné eskalaci napětí," uvedl investiční stratég Damien Boe ze společnosti Wilson Asset Management podle agentury Reuters. "Myslím si však, že obě strany nakonec chtějí dosáhnout dohody – to je jeden z důvodů, proč je trh optimistický a nedochází k přílišnému výprodeji," dodal.
Hackeři v sobotu z klíčové součásti decentralizované finanční infrastruktury odčerpali odhadem 293 milionů dolarů a spustili dominový efekt napříč několika kryptoměnovými platformami.
Podle průzkumu mezi vedoucími pracovníky se stále více očekává, že umělá inteligence v příštím desetiletí sníží úroveň zaměstnanosti v Británii, přičemž největší tíhu ponesou juniorní pozice.
Siemens oznámil, že bude upřednostňovat investice v USA a Číně, pokud EU nezmění své předpisy v oblasti umělé inteligence, uvedl generální ředitel Roland Busch.