ČEZ navrhuje dividendu 42 korun na akcii. Rozhodne valná hromada 1. června

Představenstvo společnosti , a. s., na svém dnešním zasedání schválilo návrh dividendy ve výši 42 korun na jednu akcii. Tento návrh odpovídá celkové dividendě 23 mld. Kč. Návrh předpokládá vyplacení 80 % konsolidovaného čistého zisku za rok 2025 očištěného o mimořádné vlivy, což je horní hranice platné dividendové politiky. Představenstvo společnosti , a. s., rovněž rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti na 1. 6. 2026.
Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil rekordní dividendu 47 korun za akcii, celkově šlo o 25,2 miliardy korun. Stát z toho dostal 17,6 miliardy korun. Dividenda byla na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ.
Už spolu s výsledky ČEZ za rok 2025 jsme informovali, že právě 42 korun na akcii je horní mezí standardní dividendové politiky a je to nejvyšší dividenda, jakou lze za standardní situace bez přehlasování státem (případně oběma směry) jako klíčovým akcionářem očekávat.
Energetická skupina ČEZ, klíčový akciový titul pražské burzy, dosáhla za rok 2025 provozního zisku před odpisy (EBITDA) 137 miliard korun. Čistý zisk dosáhl 27,4 miliardy korun, očištěný čistý zisk, určující návrh dividendy, pak 28,1 miliardy korun. "Dosažený zisk a platná dividendová politika indikují dividendu 31 až 42 Kč na akcii, to znamená celkem pro akcionáře 17 až 23 mld. Kč," uvedla sama firma spolu s celoročními výsledky. Pro rok 2026 Skupina ČEZ očekává EBITDA 103–108 mld. Kč a očištěný čistý zisk ve výši 27–31 mld. Kč.
Na sklonku března analytici Patria Finance aktualizovali doporučení a cílovou cenu pro akcie ČEZ. Fundamentální výhled společnosti je zatížen zejména nižší zajištěnou cenou elektřiny, dočasným poklesem výroby z jádra a oslabováním marží v segmentu prodeje i těžby. Stabilizačně však působí růst regulovaných výnosů v distribuci, plné začlenění GasNetu a návrat efektivní daňové zátěže na standardní úroveň po ukončení windfall tax. Klíčovým faktorem pro tržní ocenění zůstává plánovaná restrukturalizace společnosti, jejíž nejpravděpodobnější variantou je výměna aktiv, jež by mohla představovat významný cenotvorný katalyzátor. Výhled na rok 2026 počítá s růstem čistého zisku a obnovením dividendy směrem k vyšším úrovním díky normalizaci daňového zatížení, uvedli v reportu s tím, že investiční doporučení ponechávají na stupni „Držet“ s 12M cílovou cenou 1146 Kč/akcii.