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Goldman Sachs: Trhy se přenastavily na růst sazeb, AI trend bude pokračovat

Goldman Sachs: Trhy se přenastavily na růst sazeb, AI trend bude pokračovat

16.06.2026 12:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Během posledních měsíců došlo na trzích k velkému posunu od očekávaného snižování sazeb k predikcím jejich růstu. Trhy jsou tak nyní v souladu s tím, co říkají data, včetně toho, jak odolná je americká ekonomika. Na YouTube kanále Goldman Sachs to řekl Muhammad Qubbaj, který se následně věnoval zejména akciím spojeným s umělou inteligencí a vlivu sazeb na trhy.

Qubbaj by byl podle svých slov opatrný s teoriemi, podle kterých se na akcie dostavila korekce hlavně kvůli popsanému přenastavení očekávaného pohybu sazeb. To mohlo hrát svou roli, ale k tomu je tu i řada dalších faktorů včetně dění na Blízkém východě a jeho dopadu na nejistotu a volatilitu. „AI cesta“ ale bude dál pokračovat, jde o „příležitost, která se objeví jednou za generaci.“ Toto téma je ovšem provázáno s vývojem ve vzdálenější budoucnosti, a proto podle experta bude nevyhnutelně ovlivňováno změnami sentimentu.



„AI trend“ tedy bude podle Qubbaje pokračovat, valuační násobky nepovažuje za přehnaně vysoké „zejména ve srovnání s těmi z dot.com období“. Mohou ale přicházet zdravé korekce a změny očekávání. K dění v ekonomice řekl, že její odolnost jde ruku v ruce s inflací, která nejeví tendenci klesat k cíli centrální banky ve výši 2 %. Významným tématem na trzích bude získávání nového kapitálu ze strany společností, které investují do umělé inteligence. Investoři na dluhopisových trzích si tu mohou říct o určitou kompenzaci za riziko a expert čeká, že investiční cyklus se bude ještě prohlubovat.

Qubbaj si myslí, že vydávání nových akcií motivované také snahou získat nový kapitál je pozitivním krokem, protože snižuje míru zadlužení investujících společností. K tomu dodal, že ziskovost firemního sektoru je nyní vyšší, než tomu bylo během internetové bubliny, kdy řada společností zisku vůbec nedosahovala. Z pohledu akciových investic je pak podle něj zajímavý posun umělé inteligence směrem od laptopů do reálného světa, tedy praktické a „fyzické“ aplikace nové technologie. Umělá inteligence a sázky na ni by tedy podle experta neměly být koncentrovány jen do několika málo akcií a firem. „Nechci umělou inteligenci shortovat,“ dodal Qubbaj s tím, že zajímavé mu ale přijde právě téma praktické aplikace AI, které by se mělo týkat celé řady firem.

Na otázku ohledně dalšího vývoje sazeb expert uvedl, že klíčový bude „další vývoj na Blízkém východě“. „Je nutné snížit volatilitu, čas se stal makroekonomickou proměnnou,“ která se vztahuje zejména k cenám ropy. Na dluhopisových trzích pak bude hrát velkou roli nová nabídka obligací a samozřejmě i chování Fedu. Včetně toho, zda jeho vedení bude nyní vystupovat jednotně a bude trhy uklidňovat, či zda se budou projevovat spory. Qubbaj má za to, že první možnost je pravděpodobnější.

Následující graf ukazuje predikce Goldman Sachs týkající se vývoje ziskovosti amerických obchodovaných společností a vývoje indexu S&P 500:
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