Rozbřesk: Ropné šoky už nejsou, co bývaly. Pokles cen ropy může být ještě výraznější

V posledních třech měsících jsme na ropném trhu pozorovali mimořádný vývoj. Největší nabídkový šok v historii tentokrát nevyvolal žádnou hlubokou energetickou krizi. Bez větší nadsázky se dá říct, že ropné šoky už prostě nejsou, co bývaly. Po dosažení americko-íránské dohody je navíc pravděpodobné, že se situace na ropném trhu začne poměrně rychle normalizovat.
Jak rychlý může být návrat do normálu? Vzhledem k bezprecedentnímu výpadku dodávek se názory výrazně liší, my jsme ale relativně optimističtí. Pokud by byl Hormuz bezpečně průjezdný a doprava nebyla zatížena mimořádnými náklady, ropa z dočasně uzavřených vrtů se může na trh vrátit relativně rychle v řádu několika málo týdnů. Předválečných kapacit by mohlo být dosaženo během několika měsíců. Ani to však nebude nutné k vyrovnání tržního deficitu, protože v mezičase došlo k růstu produkce v zemích mimo OPEC a zároveň i k poklesu ropné poptávky.
Dobrou zprávou je, že na rozdíl od předchozích konfliktů na Blízkém východě byla tentokrát ropná infrastruktura zničena jen minimálně – nehrozí tedy dlouhodobé produkční ztráty.
Návrat k normálu ale budou brzdit minimálně dva faktory. Za prvé, v nejbližších měsících je potřeba počítat s rizikovou přirážkou v cenách, která bude reflektovat přetrvávající nejistotu ohledně konkrétní podoby dohody a jejího plnění. Ta se může pohybovat mezi 5-10 dolary za barel. Dlouhodobě pak zřejmě bude divokou kartou vydírací potenciál Íránu, který si otestoval, že dokáže vcelku rychle dostat Hormuz pod kontrolu.
Za druhé je pro stabilitu ropného trhu potřeba doplnit zásoby, které byly v posledních třech měsících rekordně rychle čerpány. V největších světových ekonomikách se nyní zásoby blíží nejnižším úrovním minimálně od roku 2003. Než dojde k opětovnému vybudování komerčních i strategických rezerv, ropný trh zůstane zranitelný vůči novým nabídkovým šokům.
Důležité je zároveň zmínit, že z fundamentálního pohledu se toho na ropném trhu příliš nezměnilo. Dlouhodobá cena ropy je poměrně pevně ukotvena kolem 65 dolarů za barel, tedy v mezních nákladech na těžbu amerických producentů břidlicové ropy. Navíc konflikt na Blízkém východě vyústil v další oslabení kartelu OPEC, který opustily SAE s jasnou ambicí dodávat na ropný trhy výrazně více ropy. Pokud tedy nastane plná normalizace nabídkové strany trhu, včetně stavu zásob, pak je návrat ropy do pásma 60-70 dolarů za barel realistickým předpokladem.
A to je zásadní zpráva i z pohledu makroekonomických dopadů blízkovýchodních konfliktů. Pokud dojde k rychlému uzavření dohody a zprůchodnění Hormuzu, pak by se z pohledu české ekonomiky jednalo o dočasný šok – ať již jde o inflaci, nebo hospodářský růst. To by zároveň znamenalo, že probíhající zvyšování sazeb (ECB a ve čtvrtek pravděpodobně i ČNB) by mohlo být pouze jednorázovým pojišťovacím krokem, nikoli další silnou vlnou zpřísňování měnové politiky jako v letech 2021-2023.
TRHY
Koruna
Česká koruna se vymanila z úzkého obchodního pásma a pod vlivem pozitivních impulsů testuje úroveň 24,10 EUR/CZK. Koruně fouká vítr do plachet hned ze dvou směrů: prvním je opětovný pokles averze k riziku na globálních trzích v souvislosti s dosažením americko íránské mírové dohody. Druhým jsou pak silná tuzemská data a rostoucí tržní sazby v očekávání čtvrtečního „hiku“ ČNB. Celkově nyní vidíme na koruně solidní momentum, díky kterému může česká měna pomýšlet na posun k hranici 24,00 EUR/CZK, kde byla naposledy v polovině roku 2023 (detailnější analýza je v naší včera publikované FX strategii).
Eurodolar
Eurodolar včera díky propadu ropy zpevnil, ale nakonec se nad hladinou 1,16 neudržel. Trhy se začínají zaměřovat i na jiné události než jen na ropný trh – například na zasedání centrálních bank. Dnes po ránu zvedla úrokové sazby Bank of Japan (z 0,75 % na 1,00 %), ale tento krok byl již zjevně v cenách, neboť se to na kurzu USD/JPY a křížově na páru EUR/USD nijak zásadně neprojevilo. Nicméně fakt, že japonský jen ze zasedání BoJ příliš nevytěžil, je pro dolar spíše plus (trh může znovu začít testovat, kdy bude japonské ministerstvo financí opět intervenovat). Výhledově se však eurodolarový trh začne připravovat na zítřejší zasedání Fedu, na kterém poprvé vystoupí jeho nový šéf Kevin Warsh.