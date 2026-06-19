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Komerční banka, a.s.: Informační povinnost

Komerční banka, a.s.: Informační povinnost

19.06.2026 9:27
Autor: Redakce, Patria.cz

Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054

Společnost Komerční banka, a.s. zveřejňuje oznámení, že dozorčí rada opětovně zvolila členem představenstva pana Miroslava Hiršla na nové funkční období. A rovněž schválila na žádost člena představenstva Marguse Simsona ukončení výkonu jeho funkce ke dni 30. září 2026.

Více informací v dokumentech níže:

INFO_povinnost_PR_06_2026.pdf

INFO_povinnost_PR_06_2026_en.pdf

Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na webu Komerční banky na následujícím odkazech:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/novinky/oznameni-o-opetovnem-zvoleni-clena-predstavenstva-a-schvaleni-zadosti-o-ukonceni-vykonu-funkce
https://www.kb.cz/en/about-bank/for-investors/news/notice-of-the-re-election-of-a-member-of-the-board-of-directors-and-approval-of-a-request-to-resign

(komerční sdělení)



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