Perly týdne: Býk na komoditách, čínský impuls pro Německo a my dál trháme hypotéční rekordy

Firmy chtějí zůstat globální, začíná býk na komoditách, oživení jde na 90 %, Čína táhne Německo, my trháme hypotéční rekordy. A ještě více v nových Perlách týdne.

Ve světě…

Hluboké změny ve výrobě a pak půjdeme dál: Carmine Di Sibio stojí v čele společnosti EY a pro Bloomberg Finance uvedl, že cokoliv, co souvisí s internetem a technologiemi, si nyní vede „fenomenálně dobře“. Jiné sektory ale trpí a oživení celkově pokračuje, ale jen pomalu a je nerovnoměrně rozložené jak co se týče sektorů, tak co se týče jednotlivých regionů. Klienti EY z celého světa ale podle ředitele dávají jasně najevo, že jsou připraveni „jít dál“ a investovat ve chvíli, kdy pandemie poleví a lidé se budou cítit bezpečněji.

Di Sibio hovořil o tom, že 50 % společností ve světě se nyní snaží změnit své výrobní a dodavatelské řetězce, třetina firem uvažuje o úplné změně podnikatelského modelu. Což souvisí jednak s pandemií, ale i s tím, jaké jsou vztahy mezi některými zeměmi. Firmy ale i přesto „chtějí být globální“ a platí to i o startupech, které se od svého vzniku zaměřují na celosvětový trh.

Ředitel hovořil i o rostoucím zájmu vedení firem z celého světa o ESG. Tedy o management společností, který bere v úvahu dopad jejich činnosti na životní prostředí a společnost. Di Sibio tvrdil, že jeho lidé měli již tisíce rozhovorů s členy dozorčích rad, ve kterých jim vysvětlovali principy ESG a podle jeho názoru tento trend bude určitě sílit. I proto, že „to vyžadují investoři a správci aktiv“.

Oživení na 90 %: Oxford Economics v následujícím grafu ukazuje vývoj oživení ve vybraných částech světové ekonomiky (srovnání s rokem 2019). Jak píše ekonom Adam Tooze, „tohle není V oživení, je to 90 % oživení“:

Zdroj: , Sober Look

Býk na komoditách: podle Bloomberg Markets předpovídá, že v následujících měsících začne býčí trh na komoditách. Pomoci by mu měl slabý dolar a nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou u řady komodit. V neposlední řadě mohou komodity podle některých investorů představovat zajištění proti vyšší inflaci, které se mohou obávat kvůli rostoucím vládním deficitům a uvolněné monetární politice. V následujícím grafu je přehled projektovaných deficitů na trzích komodit v příštím roce:

Zdroj: Youtube

Francisco Blanch z Securities hovořil na Bloomberg Markets o tom, že Čína zvládla pandemii dobře a její ekonomika se nyní zvedá, což se projevuje na poptávce po palivech a ropě. Jiná je ale situace v USA a zejména v Evropě. Blanch k tomu dodal, že jak poptávka po motorové naftě, tak po leteckém palivu je stále znatelně utlumená.

Pokud by uvolněná fiskální a monetární politika vedla k reflaci, jsou komodity vhodnou investicí? Ekonom s této souvislosti zmínil tři základní aktiva: Ropu, měď a zlato. Na ropě je velký objem nevyužitých kapacit a pandemie u ní vytváří velkou nejistotou, protože vede ke „krizi mobility“. Ropa je tedy jako nástroj zajištění proti inflaci nejslabší. Měď je v tomto ohledu lepší i proto, že souvisí s přechodem na zelené energie, o kterém hovoří kandidát na amerického prezidenta Joe Biden. Ropa, měď a ani zlato by si ale nevedly dobře v případě, že by americké prezidentské volby dopadly s nejasným výsledkem a vedly by se zdlouhavé spory o to, kdo bude dalším prezidentem.

Čínský impuls pro Německo: Scotiabank v následujícím grafu porovnává vývoj čínského úvěrového impulsu s německým PMI. Vývoj v Číně podle grafu předbíhá vývoj v německé ekonomice a jelikož úvěrový impuls stále sílí, měla by to být dobrá zpráva pro naše západní sousedy:

Zdroj: , Sober Look

Od Estonska až po Řecko: Eurostat tento týden přináší srovnání evropských zemí podle míry vládního zadlužení (data z druhého čtvrtletí letošního roku). Na první příčce se dlouho nic nemění, drží jí stále Řecko se znatelným náskokem před Itálií. Naopak vládní dluhy Estonska jsou na méně 20 % HDP a mezi nejméně zadlužené země se stále řadíme i my. Naše vládní dluhy se totiž pohybují kolem 40 % HDP, zatímco průměr eurozóny se blíží 100 % HDP:

u nás doma...

Výjimečná recese: Centrum.cz píše, že podle bank „je zájem o hypotéky i přes druhou vlnu pandemie a částečně utlumenou ekonomiku extrémní“. Portál dodává, že „dle hypoindexu, který trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sleduje, trhne letošní rok možná i historický rekord“. „V České republice se ve druhém čtvrtletí zvýšily ceny bytů mezikvartálně o 1,6 procenta, což je mimochodem nejpomalejší růst za poslední dva a půl roku, nicméně i tak byly meziročně dražší o 7,7 procenta. Pokud se podíváme na vývoj cen starších a nových bytů, tak tentokrát se jejich tempo téměř srovnalo," říká pro centrum.cz Petr Dufek, analytik ČSOB.

Realitní trh tedy podle analytika v podstatě nereaguje tak jako v předchozích dvou recesích, kdy naopak byty zlevňovaly. „Důvodem jsou nejspíš levné peníze. A to nejenom z pohledu možnosti si je vypůjčit, ale především je investovat. Nedostatek investičních příležitostí v době záporných úrokových sazeb a negativních výnosů dluhopisů prostě zatraktivnil realitní trhy v některých zemích natolik, že se investice do bytů staly vyhledávanou příležitostí“, míní Dufek. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa k tomu dodal, že „mnozí z nás nejspíš ke svému stávajícímu městskému 'vězení' chtějí dokoupit ještě chatu, chalupu nebo byt na venkově či na horách“.

Neobvyklý strom roku: Jak informuje seznam.cz, vítězství v anketě Strom roku si poprvé odnáší ovocný a zároveň nejmladší strom. „Vítězná jabloň, kožená reneta zimní, již přes sedm dekád stíní návštěvníkům hostince u Lidmanů v Machově u polských hranic. Strom je místním symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje. Ačkoliv letošní rok úrodě obecně moc nepřál, tak jabloň u Lidmanů je obsypaná jablky....podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné“, píše portál.

Zdroj: Nadace Partnerství