Pět podhodnocených akcií s rostoucí dividendou

V posledních dvou týdnech jsem se tu intenzivněji věnoval dividendovým akciím. Viděli jsme, že (i) letos si zatím nevedly nejlépe (ve srovnání s akciemi dividendu nevyplácejícími), ale (ii) podle některých názorů a tezí může přicházet obrat (viz i „Nejlepší čas pro nákup dividendových akcií?“). Dnes bych se rád zaměřil na relativně čerstvou související tezi od Morningstar, v níž hovoří o, v nadpise zmíněných, pěti podhodnocených akciích s rostoucí dividendou.



Susan Dziubinski z Morningstar před necelými dvěma týdny tvrdila, že minimálně o 20 % jsou podhodnocené společnosti , , , a . A zároveň jde o firmy s rostoucími dividendami. S poměrem cena/odhadovaná hodnota na tom je z hlediska atraktivity nejlépe Citi a (0,63 a 0,64), nejhůře a (0,8 a 0,78). přitom má dividendový výnos nad 7 %, naopak kolem 3 %. Pro detailnější pohled jsem vybral .



Abhinav Davuluri z Morningstar se věnuje přímo této firmě, poslední výsledky podle něj působí smíšeným dojmem: Silná je poptávka po cloudových službách a počítačích, firemní a vládní datacentra ale jdou dolů a to samé platí o maržích v tomto segmentu. Dlouhodobý výhled je podle analytika celkově stále povzbuzující. Pokud se podíváme na čísla, zjistíme, že tržby firmy, její provozní tok hotovosti i volný tok hotovosti FCF (to, co zbude po investicích) rostou. Za posledních 12 měsíců dosáhlo FCF Intelu 20,3 miliardy dolarů (dvojnásobek FCF z roku 2017). Co to říká o valuaci?



Požadovaná návratnost by se s betou kolem 0,72 (za poslední roky dost klesla) měla pohybovat pod 5 %. Pokud by pak firma neustále vydělávala oněch 20 miliard dolarů ročně, současná hodnota tohoto FCF by dosahovala asi 420 miliard dolarů. Kapitalizace je na 189 miliardách dolarů, tedy asi o 65 % níže. Pokud namísto s 20 miliardami dolarů použijeme FCF z roku 2019 (16,93 miliard dolarů), současná hodnota tohoto FCF (stabilního) dosáhne asi 350 miliard dolarů. Pokud použijeme oněch 10 miliard dolarů z roku 2017 jsme na 209 miliardách současné hodnoty a na kapitalizaci se dostaneme teprve ve chvíli, kdy ještě tuto částku necháme ročně mírně klesat o 0,5 %.



Výše uvedené samo o sobě naznačuje, že na tezi od Morningstar něco může být. Dobré je tu zmínit, že mé kalkulace implicitně předpokládají, že FCF tu celé patří akcionářům (FCF = FCFE). Pokud by to čtenářovi připadlo jako příliš silný předpoklad, můžeme se podívat na věc z druhého extrému, čistě z pohledu dividendy. Podle mých kalkulací by současnou kapitalizaci ospravedlnilo, pokud by dividenda z posledních 12 měsíců (5,6 miliardy dolarů) rostla ročně asi o 1,8 %. Tedy ani ne o inflaci (respektive inflační cíl). A navíc firma po investicích vydělá mnohem více (oněch cca 20 miliard dolarů). Prostor pro zvýšení dividendy je tedy z tohoto pohledu značný*.



Na popsaný hrubý a první pohled výše uvedená čísla vypadají zajímavě. Ale nabízela by se samozřejmě otázka, jak by velká, známá firma jako mohla být nějak výrazněji podhodnocená. Pokud se podívám na projekce S&P Global Market Intelligence, tak ty počítají se slušným dlouhodobým růstem, ovšem pro příští rok s poklesem tržeb i ziskovosti na úrovni EBITDA. A skeptici ohledně dlouhodobějšího vývoje poukazují mimo jiné na podcenění konkurenční hrozby ze strany a NVIDIA. Nebo na (podle nich) příliš malé investice, problémy ve výrobě a naopak zbytečně vysoké odkupy (viz i níže).





* rozdíl mezi FCF a dividendami (a ještě o něco více) směřuje na odkupy. Ty tak za posledních 12 měsíců dosáhly 17,7 miliardy dolarů. Můžeme tedy namítnout, že pokud by firma zvyšovala dividendy, musela by osekat odkupy a šlo by o přendávání peněz z jedné kapsy do druhé (změna jednoho toku peněz k akcionářům na druhý). Není tomu ale tak a plánuji to někdy příště rozvést.