Investice do tech start-upů jsou letos v Evropě na rekordu

Pandemii letos nevzdorují jenom americké technologické firmy. Jejich evropské protějšky by za celý rok mohly přilákat investice z rukou venture kapitálu úhrnem za 41 miliard dolarů, napsala v tematické ročence společnost Atomico. Bylo by to o zhruba 500 milionů dolarů více než loni.

Celkově se investice propadly kolem března, kdy velká část evropské ekonomiky vypnula. Do konce léta se ale tyto investice začaly vzpamatovávat a nejinak tomu bylo i na podzim. Září bylo měsícem, kdy byly měsíční investice do evropského techu vůbec největší. Podle společnosti Atomico do něj vplulo tímto způsobem přes pět miliard dolarů.

„Velkou část roku to vypadalo, že tu budeme mít snížení,“ napsal jeden z autorů zprávy Tom Wehmeier. Za očekávaným meziročním nárůstem (o jichž zmíněných 500 milionů dolarů) stojí větší počet investičních kol v objemu 100 až 250 milionů dolarů. I takto malé navýšení čísla za uplynulý rok je podle Wehmeiera pro ekosystém docela výkon.

V řadě sektorů se ale i tak stávalo, že podnikatelé, kteří si v investičních kolech dělali zálusk na částky mezi 20 a 50 miliony dolarů, měli letos docela potíže. Pandemie totiž zkomplikovala možnost demonstrovat růstový potenciál jejich firem.

„Když to vypadá, že byste rok mohli končit na svém nebo klesnout, mnohem složitěji se to vypráví investorům,“ tvrdí také podle agentury Bloomberg.

Spojené státy Evropu z hlediska investic do technologických firem pořád hodně předhánějí. Letos tam firmy přilákaly zhruba pětkrát tolik kapitálu než v Evropě, říká také Atomico. I tak se ale bez účasti minimálně jednoho amerického investora v tomto roce v Evropě neobešlo rekordních 19 % investičních kol. Loni to bylo 16 %.

Jestli evropské technologické odvětví pořád někde zaostává, jsou to pokračující potíže s různorodostí, konstatuje také zpráva. O etnickém původu je jenom málo údajů a v otázce rovnějšího zastoupení pohlaví se pokrok zastavil. 90,8 % veškerého kapitálu odešlo do výlučně mužských týmů, zatímco loni to bylo 90,3 %.

