Novoroční optimismus nejen na akciích

Vstup do nového roku je pro hlavní trhy velmi pozitivní. Nadšení pramení z toho, že v podstatě začínáme s čistým stolem. Brexitová obchodní dohoda je uzavřená, americký fiskální stimul schválený, proti Covidu se úspěšně očkuje.

Některá stará témata sice zůstávají, ale nevypadá to, že by se jimi investoři nechali nějak stresovat. Sem patří třeba pokračující nejistota, jaké důsledky bude mít podzimní vlna koronaviru, která v některých zemích stále pokračuje. Zároveň tu máme nové body programu jako finální rozhodnutí o složení amerického Senátu a zkraje měsíce vyjde i řada důležitých makrodat. Ani v tomto případě se však nezdá, že by investorům přidělávaly nové vrásky na čele.

Akcie tedy obecně pokračují výš ze svých už tak vysokých úrovní. Hlavní evropské akciové indexy výrazně rostou, v čele s londýnským FTSE 100 (+2,8 pct). Pražská burza však startuje pouze s drobným ziskem, když ji brzdí a . Ropa momentálně koriguje ranní zisky, ale zůstává 1,5 pct v plusu.

Eurodolar koncem roku korigoval zisky, ale dnes si je bere zpět a posouvá se na 1,2290. Koruna začala rok také s optimismem a na páru s eurem posiluje na 26,12. Daří se i evropským dluhopisům, jejichž výnosy slušně klesají, nebo drahým kovům. Pod lehký tlak se naopak dostaly dluhopisy americké. Libra nabrala solidní zisky na závěr roku, načež se dnes už obchoduje pouze s malými změnami.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1258 -0.4491 26.2577 26.1109 CZK/USD 21.2465 -0.9510 21.4565 21.2380 HUF/EUR 361.0500 -0.3919 363.5581 360.5391 PLN/EUR 4.5516 2.2766 4.5569 4.5233

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9476 -0.5648 7.9508 7.9109 JPY/EUR 126.3711 0.0831 126.3840 126.1070 JPY/USD 102.7700 -0.4215 103.3170 102.7120

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8982 0.3306 0.8997 0.8943 CHF/EUR 1.0816 0.4151 1.0834 1.0805 NOK/EUR 10.4286 -0.4416 10.4699 10.4255 SEK/EUR 10.0400 -0.0491 10.0646 10.0158 USD/EUR 1.2296 0.5068 1.2302 1.2232

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2932 -0.4824 1.3019 1.2918 CAD/USD 1.2677 -0.4320 1.2738 1.2665