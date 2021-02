Summers: Posilují se předchozí trendy, mám problém s navrhovanou stimulací

Asie se s covidem v podstatě vypořádala úspěšně, Západ vlastně neúspěšně. Na Bloomberg Markets to uvedl pravidelný host, známý ekonom a bývalý ministr financí americké vlády Lawrence H. Summers. Pandemie podle něj také posiluje řadu předchozích trendů, včetně intenzivnějšího používání technologií. A současný vývoj je bolestivější pro méně vzdělané a lidi s nižšími příjmy. Co Summers míní o výhledu pro americkou ekonomiku a Spojené státy obecně?



Bloomberg v souvislosti s ekonomovým projevem ukázal následující graf. Zobrazuje výsledky průzkumu společnosti McKinsey, v jehož rámci byli lidé tázáni na jejich víru v to, že bude pokračovat zvýšené využívání práce z domova, zvýšená poptávka po online službách a prodeji a zvýšené využívání pokročilých technologií. Kladně u poslední otázky odpověděla polovina dotázaných, u předchozích dvou 62 % a 53 %:



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets



Summers míní, že Američané by se měli zaměřovat na konkurenci s Čínou. K tomu ale dodal, že třeba Paul Samuelson v šedesátých letech minulého století předpovídal, že Sovětský svaz předežene Spojené státy, a to již v osmdesátých letech. Ze zpětného pohledu taková predikce vyznívá úsměvně a to samé platí o předpovědích, podle kterých měla americkou ekonomiku překonat ekonomika japonská.



Ekonom se domnívá, že tlak ze strany Číny je velký a určitě je silnější než třeba před deseti lety. Američany nutí k inovacím, k investicím do vzdělání a infrastruktury a podle Summerse je chybou, když vláda namísto toho „vypisuje šeky“. K tomu Summers dodal, že děti, které za poslední rok nedostaly dostatečné vzdělání, mohou tuto ztrátu dohnat, ale ne úplně. Z tohoto pohledu budou tedy škody dlouhodobější. Ekonom se ale zároveň domnívá, že právě vzdělávací systém je velkou předností a silnou stránkou Spojených států.



Na závěr rozhovoru pro Bloomberg Markets Summers zmínil, že má určité výhrady k ekonomické politice nového amerického prezidenta. Velmi povzbudivé ovšem podle něj je, že se nyní už debatuje o přínosech a negativech této politiky a ne o tom, koho americký prezident urazil či na koho zaútočil.



Příliš mnoho stimulace



Summers byl před pár dny hostem i na MSNBC, kde hovořil zejména o fiskální stimulaci. Biden má podle něj pravdu, že je třeba udělat významný krok. A stejně tak má pravdu bývalá šéfka Fedu Janet Yellenová, která říká, že by nyní bylo lepší udělat chybu směrem k příliš veliké stimulaci, než přijít s příliš malým fiskálním balíčkem. Summers k tomu ovšem dodal, že ekonomice se dostalo již významné fiskální podpory a je třeba uvažovat o tom, jak celá věc ovlivní inflaci.



„Nemám problém s programem ve výši 1,9 bilionu dolarů, mám ho s tím, že nejde směrem k investicím do infrastruktury, k zeleným investicím a do vzdělání,“ uvedl Summers. Takový balíček by totiž podle něj podporoval poptávku i nabídku a byl by rozložen do více let. Ve výsledku by tak kleslo riziko přehřátí celého hospodářství. Zatímco je tedy nutné pomáhat těm, na které současná situace doléhá nejvíce, zároveň je ale třeba brát v úvahu to, „co si ekonomika může dovolit.“



Zdroj: Bloomberg Markets, MSNBC