ECB posílí nákupy, Nasdaq v čele akciového růstu

Evropská centrální banka dnes na svém zasedání naplnila očekávání. Prezidentka Lagardová slovně vystoupila proti "předčasnému utahování", které se děje na trzích a banka se proti němu rozhodla i zasáhnout. Zatímco v posledních týdnech nakupovala v rámci programu PEPP méně dluhopisů, v nejbližším kvartálu by měly nákupy naopak probíhat podstatně rychleji. Lagardová však současně odmítla, že by se ECB snažila řídit výnosovou křivku.

Co se týče ekonomiky, ta podle šéfky ECB za první čtvrtletí pravděpodobně klesne, přičemž poslední data naznačují pokračující slábnutí. Díky vakcíně však přijde obrat. Prognóza na letošní rok se naopak mírně vylepšila a ECB čeká růst HDP o 4 procenta. Mírně naopak klesla prognóza pro rok 2022, zatímco pro rok 2023 zůstává beze změny. K větší změně došlo v inflačním výhledu - nově ECB čeká letošní inflaci 1,5 pct namísto 1,0. To však neznamená, že by čekala trvalejší zrychlování cen. V následujících letech má inflace klesnout na 1,2, resp. 1,4 pct.

Poselství je tedy jasné a pro trhy poměrně pozitivní. Výnosy hlavně v Evropě v návaznosti na jednání ECB klesly, ovšem dlouho tento směr neudržely. Taženy americkými trhy se následně vydávají opět vzhůru. A americký 10Y výnos je skoro o 2 body výš. Euru se i přesto slušně daří a dnes na páru s dolarem přidává půl procenta na 1,1965.

Akciovým indexům vévodí Nasdaq s 2,5procentním ziskem. Návrat do růstových technologických titulů je jednak tažen uklidněním výnosů, ale zároveň předpokládáme i efekt peněz od americké vlády. Spotřebitelé dostanou jednorázový dárek 1400 dolarů, ze kterého se určitě část dostane i na akciový trh, a dá se tedy spekulovat o tom, že zamíří do některého z oblíbených retailových jmen. S&P 500 dnes přidává 1,3 pct, evropské akcie podle indexu Stoxx Europe 600 průměrně rostou asi o půl procenta. Pražská burza si připsala skromných 0,3 pct.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1749 -0.1469 26.2517 26.1447 CZK/USD 21.8790 -0.4640 22.0000 21.8515 HUF/EUR 365.1141 -0.4900 366.6600 364.4000 PLN/EUR 4.5853 0.1827 4.5899 4.5616

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7690 0.1336 7.7724 7.7457 JPY/EUR 129.7650 0.3790 129.9022 129.5390 JPY/USD 108.4690 0.0558 108.7930 108.3820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8567 0.0993 0.8583 0.8548 CHF/EUR 1.1068 -0.1835 1.1100 1.1053 NOK/EUR 10.0912 0.2097 10.1189 10.0224 SEK/EUR 10.1387 0.1443 10.1629 10.0967 USD/EUR 1.1963 0.3186 1.1973 1.1916

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2870 -0.4891 1.2948 1.2845 CAD/USD 1.2567 -0.4227 1.2625 1.2567