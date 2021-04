USA v únoru dosáhly rekordního obchodního deficitu

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v únoru ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil o 4,8 procenta na rekordních 71,1 miliardy USD (1,5 bilionu Kč). Dovoz se mírně snížil, vývoz ale klesl mnohem rychleji. Ekonomická aktivita v USA se totiž zotavila výrazněji než u hlavních obchodních partnerů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.



Analytici v anketě agentury Reuters očekávali zvýšení schodku na 70,5 miliardy USD. V lednu deficit podle zpřesněných údajů činil 67,8 miliardy USD, za první dva měsíce letošního roku se pak schodek meziročně prohloubil o 68 procent. Spojené státy si přitom pravděpodobně udrží vysoký obchodní deficit i po zbytek roku s tím, jak masivní fiskální stimuly pohánějí nejrychlejší hospodářský růst v zemi za téměř čtyři desetiletí.



Vývoz zboží a služeb se v únoru snížil o 2,6 procenta na 187,3 miliardy USD. Dovoz klesl o 0,7 procenta na 258,3 miliardy USD.



Deficit obchodu ze zbožím v únoru činil rekordních 87,1 miliardy USD. Dovoz zboží se snížil o 0,9 procenta, spíše než slabá domácí poptávka ale byla důvodem poklesu omezení dodavatelského řetězce. Navzdory celkovému poklesu byl dovoz kapitálové zboží rekordní. Vývoz zboží se snížil o 3,5 procenta, hlavně kvůli chladnějšímu počasí ve velké části země, než je v tomto období běžné.



Poprvé od prosince 2016 také Spojené státy zaznamenaly deficit obchodu s ropou. Mohly za to zřejmě vyšší ceny této suroviny.



Deficit obchodu se zbožím s Čínou vzrostl proti lednu o 11,4 procenta na 30,3 miliardy USD. Schodek obchodu se zbožím s Mexikem naopak o 42,9 procenta klesl a činil 6,8 miliardy USD.



Zahraniční obchod tak zřejmě za první čtvrtletí sníží růst hrubého domácího produktu (HDP), a to už třetí čtvrtletí za sebou. To však nebude mít dopad na současný odhad růstu. Analytici čekají v prvním čtvrtletí zvýšení HDP v celoročním přepočtu o deset procent. Ve čtvrtém čtvrtletí ekonomika vzrostla o 4,3 procenta. Za celý letoší rok by se podle ekonomů HDP mohl zvýšit o sedm procent, což by byl nejrychlejší růst od roku 1984. Loni ekonomika klesla o 3,5 procenta, nejvíce za 74 let.