WC ekonomie

Na The vyšel před časem článek, ve kterém se psalo o tom, že ve Spojených státech je nutné investovat do opravy silnic a železnic. Je nutné posílit přenosové soustavy a tak dále. Ale největším důkazem dosavadní neschopnosti investovat do potřebné infrastruktury je prý možná naprostý nedostatek veřejných WC. Dnes o WC ekonomii, která má hodně paralel.



1. V Londýně to jde. Investor Benjamin Yeoh říká, že pokaždé, když v Londýně vidí následující obrázek, vzpomene si na úvahu ekonoma Johna Cochraneho, které reagovala na onen článek na NYT.





Zdroj: Twitter



2. Proč nejsou. Pan Cochrane poskytuje své krátké vysvětlení toho, proč v USA nejsou veřejné toalety: Není tam dovoleno požadovat za ně poplatek. Histrorický vývoj byl přitom prý takový, že kdysi bylo této „služby“ dostatek. V šedesátých letech ale s sebou vlna aktivismu strhla i tuto službu. A to požadavky, aby bylo odstraněno to, čemu můžeme ve zkratce říkat„záchodová nerovnost“ – pro někoho byly poplatky příliš vysoké, pro jiného šlo o pakatel. Poplatky byly tedy zrušeny, péče o WC upadala a nakonec i jejich dostupnost. Počátek veřejných WC mimochodem prý leží u železnic, které je nejdříve nabízely jen svým zaměstnancům a zákazníkům, pak ale zjistily, že je pro ně výhodnější nabízet je za poplatek všem.



Ekonom v této souvislosti zmiňuje poučku, která říká „neumlčujte ceny na to, aby jste dosáhli redistribuce příjmů“. Jinak řečeno, je kontraproduktivní zavádět cenové stropy, či ceny/poplatky úplně rušit s tím, že to nějak přispěje k větší rovnosti ve společnosti. Nebo že to pomůže lidem s nižšími příjmy. Týká se to veřejných WC, ale klasickým příkladem je regulace nájmů, která má podobné důsledky jako regulace cen WC (dohnaná do extrému tak, že ceny mají být nulové).





Jde tak o jeden z příkladů, kdy by vláda podle ekonoma udělala nejlépe, kdyby prostě stála stranou. Pan Cochrane se tedy shodne s NYT v tom, že služba chybí, ale řešení navrhuje značně odlišné. NYT chce v principu více vlády – to, aby WC službu zajistil vládní sektor. Pan Cochrane zde chce méně vlády – aby přestala zakazovat poplatky ze služby s tím, že soukromý sektor ji začne sám nabízet. Na začátku třeba tím, že poplatky budou vybírat a službu veřejnosti nabízet restaurace a obchody.

3. Nejlepší vláda: Lao-c' se vyjadřoval v tom smyslu, že nejlepší vládce je ten, o kterém nikdo neví. Jak se k takovému stavu dostat?