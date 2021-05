Výprodeje akcií ustaly. Inflace klíčovou událostí, ale je třeba hledět i dál

Už včera během amerického obchodování se začaly akcie zvedat s tím, jak nižší ceny přilákaly znovu kupce. Následně můžeme sledovat určitou nerozhodnost, jak nastavit pozice před důležitými americkými daty o inflaci. Evropské akciové indexy jsou na tom smíšeně, americké futures se obchodují v záporu. Výnosy na hlavních dluhopisových trzích se po výkyvech drží u včerejších hodnot. Inflační očekávání jsou stabilní. Eurodolar klesl a usazuje se u 1,2135.

Ačkoli je na programu řada firemních výsledků a ekonomických statistik, většinu pozornosti k sobě přitáhne inflační report ze zámoří. Konsensus je nastaven na nárůst celkové inflace na 3,6 a jádrové na 2,3 procenta. Vzhůru bude čísla jednoznačně tlačit efekt nízké srovnávací základny a citelně se také promítne efekt dražších energií, což jsou věci, se kterými se samozřejmě počítá.

Důležitou otázkou je, zda překvapivě slabý nárůst zaměstnanosti v dubnu měl nějaký efekt na tempo růstu spotřebitelských cen. Teoreticky by to mohl být negativní faktor, ovšem kupní síla spotřebitelů podle nás zůstává velmi dobrá a dává firmám prostor pro promítání vyšších nákladů do finálních cen. Zaměstnaní si v dubnu na mzdách polepšili o něco více, než se čekalo, nezaměstnaným dál plynou štědré dávky od vlády a navíc úroveň úspor mezi spotřebiteli zůstává vysoko. To vše je naopak pro inflaci živnou půdou.

V případě čísel pod či poblíž konsensu bychom čekali poměrně pozitivní reakci hlavně na akciích technologických firem. Polepšily by si také dluhopisy, ale ty zřejmě jen krátce, neboť ani inflační nervozita posledních dní jim nepřinesla významné ztráty. "Rozumná" inflace by znovu na čas utlumila strach z Fedu a dřívějšího útlumu jeho měnové podpory ekonomice.

Po návratu výš by však akcie stejně čekala otázka, na jakém tématu dál obchodovat. Ekonomické oživení jako zdroj růstu považujeme za značně vyčerpané, doznívat by ještě mohlo v Evropě díky zlepšení očkování. Postupně se snižující dynamika růstu ekonomiky ale není věc, ze které by akcie měly být nějak nadšené. A jiný silný růstový motiv chybí a na obzoru se rýsují problémy jako vyšší daně nebo útlum fiskální podpory v USA.

Pokud naopak inflace překvapí vyššími hodnotami, toto téma zůstane pro trhy klíčové i nadále. Bude se odhadovat, nakolik jsou čísla vážná a jestli přece jen nepřimějí Fed k rychlejší redukci QE. Fed totiž bude moci i nadále hrát kartu přechodnosti inflačních tlaků a nedokonalého oživení. Poslední komentáře odhalily, že Fed má sice problémy s interpretací posledních slabých dat z trhu práce, ale o možnosti přísnější politiky stále neuvažuje. Dluhopisy i akcie by tedy při vyšší inflaci v první moment utrpěly, ovšem dál bychom čekali spíše nejisté volatilní obchodování protkané spekulacemi než nějaký vytrvalý negativní tlak. Ostatně investoři se nadále pouštějí do nákupů poměrně brzy po jakémkoli poklesu trhů a musel by je zaskočit opravdu velký negativní šok, aby se to změnilo.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5368 0.0586 25.5528 25.5030 CZK/USD 21.0500 0.2071 21.0640 21.0010 HUF/EUR 357.8400 -0.2882 359.2434 357.6600 PLN/EUR 4.5424 -0.0149 4.5687 4.5365

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8141 0.0382 7.8219 7.8039 JPY/EUR 131.9500 -0.0269 132.1288 131.8940 JPY/USD 108.7690 0.1275 108.8860 108.7280

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 -0.0844 0.8599 0.8575 CHF/EUR 1.0974 0.0000 1.0987 1.0967 NOK/EUR 10.0270 -0.0284 10.0696 10.0234 SEK/EUR 10.1156 0.0821 10.1435 10.0941 USD/EUR 1.2132 -0.1453 1.2150 1.2116

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2811 0.4868 1.2845 1.2749 CAD/USD 1.2088 -0.0579 1.2133 1.2083