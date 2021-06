Americká ministryně financí Yellenová podporuje Bidenův balíček za 4 biliony dolarů, vyšší inflace a úrokových sazeb se nebojí

Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že prezident Joe Biden by měl prosadit svůj plán výdajů za 4 biliony dolarů, i kdyby tím měl vyvolat vyšší inflaci, která by trvala až do příštího roku a která by vedla k vyšším úrokovým sazbám.

"Pokud bychom skončili v prostředí s mírně vyššími úrokovými sazbami, bylo by to ve skutečnosti přínosem z pohledu společnosti a z pohledu Fedu," uvedla v neděli v rozhovoru pro Bloomberg News Yellenová po jejím návratu ze zasedání ministrů financí skupiny G7 v Londýně.

A právě vyšší sazby jsou důvodem obav mnohých investorů, včetně Phila Orlanda, hlavního tržního stratéga Federated . "Je to potenciální riziko pro trh, že úrokové sazby porostou kvůli inflaci, a to má vliv na diskontní sazbu, pokud jde o valuace akcií," uvedl.

Navíc Orlando očekává letos v létě daňovou nejistotu, která mezi investory vyvolává nervozitu. "Všechny tyto problémy se nějak spojí a ... možná poslouží jako budíček pro trhy od konce července do začátku srpna," řekl.

V posledních měsících se debata o inflaci mezi ekonomy, včetně Yellenové, zintenzivnila. Někteří ekonomové se domnívají, že současné zvyšování cen je způsobeno přechodnými anomáliemi vytvořenými pandemií, jako jsou problémy v dodavatelských řetězcích a nárůst výdajů při opětovném otevírání ekonomik. Kritici ale naopak říkají, že biliony dolarů vládní pomoci by mohly vyvolat trvalý skok v nákladech.

Bidenovy balíčky by znamenaly výdaje zhruba 400 miliard dolarů ročně, uvedla Yellenová s tím, že to nezpůsobí přestřelení inflace. Jakýkoli „prudký“ růst cen v důsledku záchranného balíčku totiž podle ní v příštím roce zmizí.

"Již deset let bojujeme s příliš nízkou inflací a příliš nízkými úrokovými sazbami," uvedla bývalá předsedkyně Fedu a dodala, že "chceme, aby se vrátily zpět do prostředí běžných úrokových sazeb, a "pokud to aspoň trochu uleví, pak to není špatné – je to dobré.“

Index spotřebitelských cen vzrostl za 12 měsíců do dubna o 4,2 % a čísla za květen mají být zveřejněna ve čtvrtek.

Inflace by ale podle dlouholetého býka Phila Orlanda mohla být trvalejší, než se Fed domnívá. A varuje, že by mohla strašit Wall Street a pro investory by znamenala bouřlivé léto.

"Úroveň inflace bude stále stoupat," řekl stratég v pátek pro CNBC v pořadu Trading Nation. Orlando jako důvod k ostražitosti uvedl významný nárůst mzdových nákladů za poslední dva měsíce, nákladů na komodity a ochotu spotřebitelů více utrácet.

Nákupy aktiv

Fed o změně politiky neuvažuje. Naopak se zavázal, že začne snižovat tempo nákupu aktiv ve výši 120 miliard dolarů měsíčně, až poté, co dojde k „podstatnému dalšímu pokroku“ v oblasti inflace a zaměstnanosti.

Předseda Fedu Jerome Powell, který v roce 2018 převzal vedení centrální banky po Yellenové, se snaží přesvědčit investory, že v nejbližší době o zrušení podpory ekonomiky neuvažuje. Powell a jeho kolegové odhadují, že klíčová úroková sazba bude až do roku 2023 téměř na nule.

Na další balíčky by Yellenová nezanevřela. "Nejsou míněny jako stimul, jsou míněny jako investice k řešení dlouhodobých potřeb naší ekonomiky," uvedla. Podle páteční zprávy ministerstva práce se růst pracovních míst v USA v květnu zrychlil (spolu s platy pracovníků) a míra nezaměstnanosti klesla na 5,8 %.

28. května měli ministři financí a centrální bankéři skupiny G-7 telefonický hovor, ve kterém skupina podle úředníka ministerstva financí tlačila na Yellenovou, kvůli jejímu názoru na inflaci. Skupina ale nakonec souhlasila s jejím vyhodnocením, že cenové výkyvy v průběhu roku budou pravděpodobně přechodné, uvedl úředník, který si nepřeje být jmenován.

Yellenová dodala, že tvůrci měnové politiky dokážou jakýkoli potenciální růst inflace zvládnout, i pokud by se nepodařilo jej snížit. "Znám ten svět - jsou velmi dobří," řekla Yellenová v rozhovoru. "Nevěřím, že to zvrtají."

A co se výkonu ekonomiky týče, je optimistou také Orlando. „Myslíme si, že růst HDP ve druhém čtvrtletí bude velmi silný: 9,2 %. A stejně jako byly silné zisky společností v prvním čtvrtletí, a to až o 48 %, si myslíme, že zisky ve druhém čtvrtletí vzrostou přibližně o 60 % nebo 70 %,“ dodal. "Takže čísla přímo před námi jsou úžasná."

Zdroj: Bloomberg, CNBC