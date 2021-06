Rozbřesk: Červen ukáže, jak vážně berou centrální banky inflaci. V centru pozornosti je tento týden Fed

Červen bude měsícem, který ukáže, jak vážně berou různé centrální banky poslední překvapivý nárůst inflace. ECB v uplynulém týdnu jasně dala najevo, že vnímá inflační tlaky spojené s koncem pandemie jako dočasné a nehodlá na ně nijak reagovat. V podobném duchu se nesla i slova šéfa polské NBP - první středoevropské centrální banky, která již v červnu měla zasedání. Útlum nákupů vládních dluhopisů vysvětlil guvernér sezónností v nákupech a zatím odmítá hovořit o obratu v měnové politice.



Tento týden je na programu “nejtěžší váha” mezi centrálními bankami - americký Fed. Na jedné straně počítáme také s tím, že jeho šéf Jerome Powell bude zdůrazňovat přechodnost inflačních tlaků s odkazem na velkou zásobárnu nevyužitých pracovních sil. Na druhé straně Spojené státy mají přece jen pracovní trh v lepší kondici než eurozóna, o poznání silnější jádrové inflační tlaky a také daleko výraznější (a bezprecedentní) rozpočtový stimul. I když tedy rétorika Fedu zůstane holubičí, bude hodně zajímavé sledovat dvě věci. Za prvé, jak se změní prognóza inflace (ta na konci roku 2023 byla lehce na d prognózou). A za druhé, jak se změní odhad sazeb centrálních bankéřů (tzv. dot-plots) - ty ukazovaly na březnovém zasedání na stabilitu sazeb do konce roku 2023. Uvidí se, zda poslední nárůst inflace přece jen některé bankéře nezvyklá.



Následující týden pak bude na programu zasedání ČNB a maďarské NBH. Obě centrální banky berou inflaci o poznání víc vážně než ECB. Což je dáno na jedné straně vyššími inflačními tlaky (při porovnání s eurozónou) a současně také výrazně napjatější situací na trhu práce, která zvyšuje rizika průsaku “dočasně” vyšší inflace do inflačních očekávání a mzdových vyjednávání. I proto očekáváme první růst úrokových sazeb v Maďarsku již v červnu. ČNB pravděpodobně bude v červnu také vážně zvažovat růst sazeb, a i když se k němu podle našich odhadů odhodlá asi až v srpnu, její postup “vpřed” pak bude v rámci regionu nejrychlejší. I proto jsme posílili náš výhled na korunu a do konce roku se podle nás může dostat pod 25,00 EUR/CZK.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží v okolí dalších zajímavějších bariér 25,37 EUR/CZK. I když sázky na růst domácích sazeb mohou koruně ještě pomáhat, tento týden bude pro korunu klíčové, jak se globální trhy vypořádají se zasedáním amerického Fedu.



Zahraniční forex



Eurodolar se připravuje na nadcházející zasedání Fedu a má tendenci tlačit se dolů. Výnosy dluhopisů jak v USA, tak v eurozóně setrvávají nehledě na vysokou inflaci velmi nízko. Zatímco nízká úroveň dlouhých sazeb je v případě amerických dluhopisů tak trochu záhadou, u německých Bundů může hrát roli fakt, že předvolební ratingy konzervativní CDU/CSU se v Německu začínají zvedat a potlačují tak strach z vlády fiskálně expanzivních Zelených.



Ve střední Evropě oslabuje zlotý, což je výsledkem výstupů z jednání NBP v uplynulém týdnu. NBP se přidržela všeobecně převládající mantry o dočasnosti inflace a kromě toho, že pokračuje v QE, tak si rovněž podržela možnost intervenovat proti zlotému. Politika NBP je tak jednoznačně nejvíce holubičí z centrálních bank v regionu a zlotý bude opět ztrácet na korunu a forint.