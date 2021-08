Ziskovost firem prudce roste. Bude následovat investiční boom?

Investice bývají hlavním tahounem celého hospodářského cyklu a ekonomové od pradávna spekulují nad tím, co je jejich hlavním tahounem. Absolute Strategy nyní srovnává vývoj globálních investic obchodovaného firemního sektoru s vývojem jeho ziskovosti a my se dnes podíváme na související příběhy, od makro až po odhady hodnoty firem.



1. Investiční růsty a pády: Ono srovnání ukazuje následující graf, ve kterém mimo jiné vidíme, že investice znatelně klesly po prasknutí internetové bubliny. Další propad nastal s finanční krizí. Pokrizové roky pak nepřinesly žádný velký investiční boom, což není žádná novina. Hodně se hovoří například o tom, proč firmy více neinvestují a namísto toho dávají nemalou část vydělaných peněz (a také půjčených) na odkupy.



Zdroj:



2. Investice a zisky – dokonalý svět: Řekl bych, že v dokonalém světě bychom v grafu moc velkou korelaci mezi investicemi a zisky vidět neměli. Firmy by totiž investovaly podle toho, kolik je k dispozici atraktivních projektů a jejich atraktivitu by posuzovaly na základě dlouhodobého výhledu. Korelaci se zisky bychom přitom mohli dostat ze dvou zdrojů:



Za prvé, posuzování atraktivity nových projektů by se do značné míry odvíjelo od aktuálního stavu ekonomiky a návratnosti projektů již realizovaných. Za druhé, financování by bylo dostupné zejména z vnitřních zdrojů. V onom dokonalém světě by ani jeden faktor velkou roli nehrál – dlouhodobý výhled by tolik nezávisel na aktuální situaci v ekonomice, a pokud by nějaký projekt byl atraktivní, zdroje financování by se vždy našly – zevnitř, nebo zvenčí (nové dluhopisy, akcie...).



3. Investice a zisky – znatelná korelace: Graf ukazuje, že v takovém dokonalém světě nežijeme a investice firem s jejich zisky korelují docela slušně. A asi se nemusíme moc bát namísto korelace hovořit o závislosti, a to směrem od zisků k investicím. Pointa grafu je pak zřejmě hlavně v tom, že zisky se po ne tak dávném propadu silně zotavily, a pokud by ona korelace/závislost držela dál, dojde k tomu samému i u investic. A ty by se následně mohly stát tahounem další fáze cyklu.



4. Hlavně tok hotovosti: Z pohledu jednotlivých firem a odhadu jejich hodnot nám pak graf může připomenout jednu věc. Nezáleží totiž na tom, jaké firmy generují zisky, ale na tom, co skutečně pro akcionáře vydělají. Tedy na tom, co bývá nazýváno volným tokem hotovosti pro akcionáře FCFE. Rozdíl mezi ním a zisky je mimo jiné v tom, že zisky odráží odpisy, zatímco FCFE skutečné investice.



Pokud by firmy investovaly do výrobních aktiv zpět přesně to, co z nich odepíší, nehrálo by výše uvedené z hlediska vypovídací schopnosti zisků roli. Nicméně k tomu dochází jen zřídka. A jak jsme viděli výše, zisky a investice se drží poměrně pevně za ruce. Což znamená, že v době, kdy roste ziskovost, jsou také nahoru investiční výdaje a volný tok hotovosti tak nemusí růst ani zdaleka tolik, jako ziskovost. A naopak.