Akcie podpořil možný vrchol americké spotřebitelské inflace, ropa otočila dolů

Světové akcie dnes šplhaly na nová maxima poté, co se růst spotřebitelských cen v USA v červenci zpomalil, což zmírnilo obavy, že by Fed začal signalizovat utažení nákupů dluhopisů. Prezident chicagského Fedu Charles Evans uvedl, že očekává další podstatný pokrok, co se týče záměrů centrální banky ohledně utahování, koncem letošního roku.

Indexy Dow Jones a S&P 500 dosáhly po zprávách o spotřebitelské inflaci v úvodu obchodování rekordních maxim a sentiment posílili i američtí zákonodárci, kteří schválili balíček infrastruktury za bilion dolarů. Technologický index Nasdaq 100 naopak klesl poté, co investoři rotovali k cyklickým akciím z tradičních růstových titulů, jako je .com. Reakce na dluhopisovém trhu byla mírná, výnosy na dvouletých dluhopisech mírně klesly a na 10letých lehce vzrostly.

V Evropě dosáhl index Stoxx nového vrcholu již osmou po sobě jdoucí seanci. Dnes jej podpořily silné zisky společností ABN Amro Bank NV a Koninklijke Ahold Delhaize NV.

Jádrový index spotřebitelských cen vzrostl o 0,3 % po zvýšení o 0,9 % v červnu. Jde tak o nejmenší nárůst za 4 měsíce a první zpomalení jádrového indexu od února. Ceny za ubytování, potraviny, energie a nová vozidla se v červenci dále zvýšily. Index ojetých vozů se také zvýšil, ale mnohem méně než v předchozích měsících.

Ceny ropy Brent klesly pod 70 dolarů za barel po zprávě CNBC, že Bílý dům vyzval OPEC a jeho spojence ke zvýšení těžby ve snaze bojovat proti růstu cen benzínu. Zlato dnes roste o 0,80% na 1 734,85 dolarů za unci.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3871 -0.0581 25.4270 25.3382 CZK/USD 21.6235 -0.2284 21.7070 21.6070 HUF/EUR 354.0300 -1.1315 355.7100 353.6200 PLN/EUR 4.5759 0.5231 4.5918 4.5737

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6077 0.0764 7.6151 7.5899 JPY/EUR 129.6740 0.0764 129.8192 129.5970 JPY/USD 110.4440 -0.1027 110.8000 110.3870

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8467 -0.0360 0.8485 0.8463 CHF/EUR 1.0815 0.0065 1.0826 1.0810 NOK/EUR 10.4123 -0.5696 10.4752 10.4027 SEK/EUR 10.2032 -0.1580 10.2396 10.1961 USD/EUR 1.1741 0.1800 1.1750 1.1706

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3561 -0.3390 1.3656 1.3537 CAD/USD 1.2504 -0.1358 1.2549 1.2490