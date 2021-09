Co udělá s americkou ekonomikou návrat dětí do škol? Šéf Fedu bude vyčkávat, tvrdí expert MetLife IM

Není vlastně jasné, zda americká ekonomika prošla nějakou recesí v tradičním slova smyslu. A tudíž není stejně tak jasné, zda nyní probíhá oživení tak, jak o něm běžně uvažujeme. Pro Bloomberg Markets to uvedl Drew Matus, hlavní investiční stratég MetLife Investment Management. Podle jeho názoru je nyní důležité, co udělá s ekonomickou aktivitou a trhem práce návrat dětí do škol. Je totiž zřejmé, že ti, kteří opustili pracovní sílu, jsou často lidé s dětmi. K tomu se stále projevuje efekt vládní podpory, která nyní končí a bude tudíž třeba sledovat, jak se změní chování lidí. Jak vidí stratég další vývoj v USA?



Vedle situace na trhu práce bude ekonomiku významně ovlivňovat stav dodavatelských a výrobních řetězců. Konsenzus týkající se hospodářského růstu byl doposud příliš optimistický, hovořil až o 7% tempu růstu. Nyní toto číslo klesá, podle Bloombergu dosahuje konsenzus asi 6,2 %, Matus hovoří o 5,5 % a tohoto čísla se drží již nějakou dobu. Jak se bude vyvíjet monetární politika? Stratég míní, že ekonomové Fedu nyní představitelům na jednu stranu popisují rizika vyšší inflace, na stranu druhou rizika nižšího tempa oživení. Jay Powell tak bude podle Matuse vyčkávat, až se potvrdí, jakým směrem se situace skutečně vyvine.



Problémy ve výrobních řetězcích jednak tlačí nahoru ceny, a tudíž se projevují v inflačních číslech, stejně tak se ale odráží v reálné ekonomické aktivitě, protože je produkováno méně zboží. Z hlediska fiskální i monetární stimulace je tak důležitou otázkou, zda vyšší poptávka může být uspokojena vyšší nabídkou. Stratég v této souvislosti upozornil, že se objevují úvahy o stagflaci a ekonomickém útlumu doprovázeném vyšší inflací. Situace v americké ekonomice je ale rozdílná, protože tempo růstu se pohybuje vysoko – jak bylo uvedeno, Matus pro letošní rok predikuje 5,5 %. Je to tedy „silná ekonomika a hodně inflace“.



Bloomberg během rozhovoru poukázal na novou studii, která tvrdí, že pokud lidé namísto kanceláře pracují jeden den v týdnu z domova, zvyšuje to jejich produktivitu o 4,8 %. Stratég na to reagoval s tím, že on studii nečetl a má určité pochyby o přínosech práce z domova. Na jednu stranu je totiž možné, že produktivitu zvyšuje možnost v klidu si promyslet potřebné věci, na stranu druhou ale Matus na základě vlastních zkušeností vidí hodnotu v tom, že si lidé své myšlenky proberou s ostatními. Bloomberg na závěr poukázal na to, že Matus má za sebou úspěšnou řadu predikcí dalšího vývoje v americké ekonomice.



Zdroj: Bloomberg Markets