Výnosy v USA půjdou nahoru, do Číny investujte jen s ohledem na vládní strategie, varuje Konyn

Mark Konyn působí jako investiční ředitel ve společnosti AIA Group a na Bloomberg Markets hovořil o investicích v Číně, vládní strategii společné prosperity a také o americké monetární politice. Ohledně Číny uvedl, že roky zkušeností ukazují, že investice v této zemi je nutno zvažovat v kontextu toho, jaké má vláda priority a strategii. Příležitostí tu je přitom podle investora řada a plynou z toho, že poroste bohatství v čínské společnosti a také bude docházet k liberalizaci ekonomiky.



Investoři, kteří nejsou seznámeni s tím, jak to v Číně chodí, byli podle Konyna překvapeni tím, jak moc může vláda ovlivnit dění na akciovém trhu. Vládní strategie je ale podle něj systematická a má jasný směr, do kterého patří i pokračující finanční liberalizace. Nyní tak existují investoři, kteří prošli určitým šokem a budou váhat s návratem na čínský trh, na straně druhé jsou ale ti, kteří se zaměřují na dlouhodobé investice. Ti podle Konyna současnými kroky vlády odrazeni nejsou.



Konyn dodal, že některé ze současných změn jsou skutečně skokové a jejich implementace probíhá velmi rychle. Promítá se do nich i geopolitická situace a výsledkem je mimo jiné i nejistota ohledně toho, jak to bude s obchodováním čínských společností na americkém akciovém trhu či s americkými investicemi v Číně. Hlavním příběhem je podle Konyna ale stále vývoj v čínské ekonomice a jejím finančním systému. Jde o obrovskou ekonomiku, ve které probíhá liberalizace a reformy, existuje tlak na urbanizaci, míní investor.







Americká monetární politika



Na dotaz týkající se politiky Fedu Konyn odpověděl, že americká centrální banka velmi dobře komunikuje ohledně dalšího vývoje v oblasti nákupu aktiv. Takzvaný tapering, tedy jeho postupné ukončení, by podle něj měl být ohlášen v listopadu a začít by měl v prvním čtvrtletí příštího roku, konkrétně na konci ledna či začátku února.



Fed se snaží zabránit opakování roku 2013, kdy zmínka o taperingu vyvolala velkou volatilitu na trzích a problémy v některých rozvíjejících se zemích, které čelily odlivu kapitálu. Nyní se ale podle investora nacházíme v tomto ohledu v mnohem lepší situaci. Šéf Fedu Powell také dává jasně najevo, že ukončení nákupů aktiv není to samé jako růst sazeb a trhy tak budou podle Konyna mít dost času na to, aby vše vstřebaly.



Americká ekonomika je „v dobrém stavu“, a to v delším období umožní Fedu zvedat sazby. Pro Konyna bylo podle jeho slov překvapivé, když výnosy obligací začaly opět klesat. Míní, že se na tom podílely i technické faktory a výnosy dlouhodobějších obligací budou mít tendenci k opětovnému růstu. Pak budou opět atraktivnější cyklické akcie, změny by přitom mohly začít ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.



Zdroj: Bloomberg Markets