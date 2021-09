Jakou roli hrají nyní automobilky v americké ekonomice?

Jakou roli nyní vůbec hrají automobilky v celé americké ekonomice? Na tuto otázku odpovídal na počátku rozhovoru pro Bloomberg Markets hlavní ekonom Mizuho Securities Steven Ricchiuto. Podle jeho názoru je to role postupně upadající, ale stále významná. I proto, že výroba automobilů do sebe soustředí řadu dodavatelských řetězců, komodit a produktů, a to, jak si vede, se tak s velkým multiplikačním efektem projevuje v celém hospodářství. Jak ekonom vidí jeho další vývoj?



Právě výroba a prodej automobilů nyní přestavuje slabší místo amerického hospodářství. A ekonom míní, že slabší čísla týkající se růstu produktu ve třetím čtvrtletí nemusí být vyvážena silnějším růstem ve čtvrtletí posledním tak, jak někteří predikují. Celkové odhady růstu ekonomické aktivity za letošní rok tak možná budou klesat. K tomu jsou podle Ricchiuta příliš vysoko i odhady pro příští rok, takže i u nich se dá čekat pohyb směrem dolů.

Zde ekonom dodal, že se hovoří o neuspokojené poptávce, která by měla ekonomiku táhnout nahoru s tím, jak bude pokračovat její otevírání. Podle jeho názoru se ale již s růstem poptávky taženým tím, že v některých oblastech nemohla být uspokojena, počítat nedá. Mizuho nyní konkrétně predikuje, že americké hospodářství poroste v příštím roce o 3,5 %, podle ekonoma se ale nyní většina předpovědí nachází výrazně výše.

Ricchiuto dostal otázku týkající se nedostatku zaměstnanců v některých firmách. V odpovědi hovořil o tom, že práce z domova není vhodná ke školení a zvyšování kvalifikace lidí, a to se nyní projevuje právě tím, že některé firmy na některé pozice těžko shánějí ty pravé zaměstnance. K tomu lze v souvislosti s prací z domova pozorovat růst poptávky po nových technologiích.Morgan Stanley v prvním z následujících dvou grafů srovnává vývoj indexů sentimentu od University of Michigan a Conference Board. Druhý graf ukazuje vývoj rozdílu jejich hodnot a ekonomové banky tvrdí, že rostoucí spread je „typickým varováním před koncem cyklu“.Zdroj: Bloomberg Markets, Twitter