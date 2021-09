Hlad po talentu a rostoucí odměny jako následek byznysu v boomu

Konkurence mezi společnostmi, které se přetahují o talentované mladé lidi, je nyní velmi vysoká. Zájem o ně mají různé finanční společnosti, které nabízí čerstvým absolventům univerzit vysoké odměny, ale také řada mladých firem, včetně takzvaných unicornů. Tedy neobchodovaných firem s hodnotou vyšší než 1 miliarda dolarů. Pro Bloomberg Markets to uvedl Ken Moelis, který stojí v čele své společnosti Moelis & Co.

Podobných unicornů je podle něj nyní v USA asi 1 000. A celkově tak panuje prostředí, kdy talentovaní mladí lidé mají vyhlídku na dobré odměny a zároveň se značně mění způsob jejich práce, včetně posunu směrem k práci z domova.



Investor má podle svých slov pochopení pro vysoké odměny mladých lidí, kteří pracují v jeho odvětví. Tyto sympatie pramení z toho, že on sám ví, jak těžké byly začátky, včetně toho, že „prospal mnoho nocí pod stolem ve své kanceláři“. Jeho firma tak nezvyšuje odměny s nelibostí, ale bere v úvahu to, že „byznys je v boomu“. „Potřebujeme talentované lidi, a pokud bude počet transakcí stále růst, budeme jich potřebovat ještě více,“ dodal Moelis s tím, že tento talent má nyní mnoho výborných příležitostí a jeho společnost tak s nimi musí soutěžit.



Dříve byli hlavními tahouny transakcí strategičtí investoři, tedy velké společnosti, jako je , a podobně. Nyní ale panuje odlišná situace a dominují zde velké finanční firmy typu Blackstone. Podle Bloombergu jich bylo z dvacítky společností s největším objemem transakcí patnáct. Moelis k tomu uvedl, že dnes jsou fúze a akvizice samostatným odvětvím, ve kterém se pohybují zmíněné finanční společnosti, jejichž cílem je provádět transakce. Součástí tohoto trendu je i růst velikosti a významu fondů rizikového kapitálu.





Bloomberg se Moelise tázal i na vývoj v Číně a na to, zda by americké firmy a investoři měli být v této zemi aktivní. Zmíněn byl názor George Sorose, který míní, že byznys v Číně již není „morálně ospravedlnitelný, protože znamená podporu totalitního režimu“. Moelis reagoval s tím, že on takový pohled nesdílí. Pozoruje, že počet lidí z byznysu, kteří se věnují podobným tématům a mají vyhraněné postoje, roste. To, znamená, že se kloní k jedné straně, u které jsou přesvědčeni, že je ta správná.



Moelis ale dodal, že spory a problémy jsou tím, čím jsou, právě proto, že tu jsou vždy dvě strany, které vidí celou věc rozdílně. Podle Moelise je pak hodně témat takových, že každá strana má asi tak polovinu pravdy. Investor se proto podle svých slov snaží zaměřovat se hlavně na byznys a je podle něj nebezpečné, když se firmy a jejich zástupci kloní ve sporných otázkách typu Čína výhradně na jednu stranu. Těmi, kdo mají podobné věci řešit, jsou podle něj politici.



Zdroj: Bloomberg, Youtube