Celosvětový objem fúzí a akvizic ve třetím čtvrtletí vystoupil na rekord

Hodnota fúzí a akvizic v celém světě ve třetím čtvrtletí vzrostla o 38 procent na rekordních 1,52 bilionu USD (33,4 bilionu Kč). Od ledna do konce září pak dosáhla 4,33 bilionu USD, čímž překonala celoroční maximum z roku 2007. Vyplývá to z údajů společnosti Refinitiv. Firmy a investoři se prostřednictvím nových akvizic snaží připravit na dobu po pandemii nemoci covid-19.



"Investoři mají dostatek hotovosti a chtějí, aby se společnosti poohlížely po akvizicích v oblastech, ve kterých potřebují růst nebo nabídnout další možnosti a služby, nejen aby vyplácely dividendy nebo odkupovaly své akcie," řekl vedoucí oddělení fúzí a akvizic pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky ve finančním ústavu Birger Berendes.



Hodnota fúzí a akvizic v Evropě se ve třetím čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loni zdvojnásobila na 473 miliard dolarů. V USA se zvýšila o 32 procent na 581 miliard USD, v Asii a Tichomoří pak o 21 procent na 365 miliard USD.



Mezi největší dohody patřilo převzetí platební firmy Afterpay technologickou společností Square za 29 miliard USD, vyčlenění Universal Music Group a převzetí firmy Entain, vlastníka sázkové kanceláře Ladbrokes. Tu za 18,4 miliardy liber (543,8 miliardy Kč) převzala americká sázková společnost DraftKings.



Počet transakcí prudce rostl ve většině odvětví ekonomiky, zvláště pak v technologickém průmyslu a v energetice. Počet transakcí ve vývoji softwaru se za devět měsíců více než ztrojnásobil.



Pokrok západních ekonomik v očkování dospělé populace zmírnil v létě pandemická omezení a vyvolal zájem o nákupy zvláště mezi soukromými investičními společnostmi. Objem akvizic uskutečněných soukromými investičními fondy za devět měsíců vzrostl o 133 procent na 818 miliard USD.



"Fúze a akvizice jsou o důvěře. Firmy i sponzoři mají ze současného prostředí dobrý pocit, a to je důvod, proč velmi aktivně vyhledávají příležitostí ještě předtím, než přijde na trh korekce," řekl podle agentury Reuters ředitel oddělení fúzí a akvizic ve firmě Dirk Albersmeier.



Chystané daňové reformy amerického prezidenta Joea Bidena pravděpodobně zvýší náklady na uzavírání dohod. Přední bankéři z odvětví ale v nejbližší době neočekávají zpomalení v uzavírání nových dohod.