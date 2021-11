Polský internetový prodejce Allegro se ve čtvrtletí vrátil k zisku

Polská platforma pro elektronické obchodování Allegro vykázala ve třetím čtvrtletí letošního roku čistý zisk 324,4 milionu zlotých (1,8 miliardy Kč) po ztrátě 132 milionů zlotých ve stejném období loni. Výsledky překonaly očekávání analytiků, protože lidé i po zmírnění omezení souvisejících s pandemií pokračují v nákupech přes internet. Firma, která se minulý týden dohodla na převzetí české skupiny e-shopů Mall Group a kurýrní firmy WeDo, to uvedla v dnešním prohlášení. Akcie na výsledky reagují 7% poklesem.



Analytici očekávali zisk 263 milionů PLN. Internetové stránky firmy navštíví měsíčně kolem 21 milionů návštěvníků. Tržby stouply o 32,9 procenta na 1,23 miliardy PLN. Většina tržeb pochází z internetového tržiště, rychle však rostly i tržby z reklamy, které se na celkových tržbách podílely téměř 11 procenty. Celková hodnota prodaného zboží, nazývaná hrubý objem obchodů (GMV), stoupla o 19,9 procenta na 9,9 miliardy PLN. GMV je důležitým ukazatelem růstu firmy pro analytiky.



Allegro je v Polsku vyhledávaným internetovým tržištěm a jeho internetový prodej zažívá rozkvět, který urychlila pandemie. Finanční ředitel Jon Eastick uvedl, že růst podpořilo, že spotřebitelé i po uvolnění koronavirových restrikcí zůstali u nákupů přes internet, ale také zlepšení cen, výběru a nové nabídky, jako platební služba Allegro Pay. Firma také na počátku tohoto měsíce zahájila dodávky zboží do vlastních balíkových schránek, kterých chce mít do konce příštího roku nejméně 3000.



Firma na domácím trhu čelí sílící konkurenci globálních hráčů. minulý měsíc spustil v Polsku svoji službu Prime a v září vstoupil na polský trh Shopee společnosti Sea, uvedla agentura Reuters.



Minulý týden firma Allegro oznámila, že se dohodla na převzetí stoprocentního podílu v české skupině e-shopů Mall Group a v kurýrní firmě WeDo. Celková hodnota transakce je až 975 milionů eur (přibližně 24,6 miliardy Kč).