Málo investujeme, a proto pomalu budujeme bohatství, říká v podcastu šéf Patrie Tomáš Jaroš

Jako Češi jsme velmi konzervativní. Hodně spoříme, ale hrozně málo investujeme. A proto také pomalu akumulujeme bohatství. Nezměnil to zásadně ani loňský rok, rekordní jak pro investory, tak pro obchodníky s cennými papíry z pohledu na trzích zobchodovaných objemů či výsledků. Aktivně investujících lidí jsou v Česku stále vyšší desítky tisíc, potenciál vidíme nejméně ve stovkách tisíc, říká v podcastu Buďte v obraze Tomáš Jaroš, generální ředitel Patria Finance. Jak jsou na tom Češi ve srovnání s Evropou? Kam se posunuly investiční nabídky? Co si představit pod pojmem roboinvestování? Jak se do investic promítá a co pro nás všechny bude znamenat udržitelný přístup? I to probral v podcastu se známým ekonomem, spolužákem z IES a dnešním kolegou Tomášem Sedláčkem.

V Česku online investují spíše desetiny procenta lidí, kolem půl procenta. V západní Evropě je to zhruba osmkrát více, ve Spojených státech přímo investuje zhruba polovina lidí, připomíná čísla z doby těsně před covidem Tomáš Jaroš. Jak to změnil to covid? O kolik zvedl ochotu investovat?

Podle Tomáše Jaroše se počet aktivních investorů v covidové době zhruba zdvojnásobil. Také Patria po covidovém roce obsluhuje o 40 procent více klientů, objem obchodování se zdvojnásobil. Také v celosvětovém měřítku jsme pod vlivem nových příležitostí a cest, jak investovat, ale také pod vlivem covidu, pokročili do doby, kdy retail nabývá na síle oproti tradičním institucionálním hráčům. „Demokratizace investování pomalu postupuje. Paradoxně nás možná někdy vede zpět více k analýze davu a psychologii od schopnosti posouzení fundamentu,“ poznamenává také Tomáš Jaroš.

Jak vnímá rozvoj roboinvestování jako trendu, do kterého vstoupila také Patrie s produktem indigo? Jak svět investování ovlivní trend udržitelnosti? Doporučil by svým dětem investovat? A kdy začít? Zaposlouchejte se a Buďte v obraze.