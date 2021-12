Přísnější utahování Fedu, světový obchod vzroste na nový rekord a turecká lira klesla na nové rekordní minimum

Světový obchod v letošním roce navzdory pandemii stoupne na nový rekord. Německo udělalo krok blíže k povinnému očkování proti Covid-19. Turecká lira klesla na nové rekordní minimum a Fed jasně přechází na přísnější měnovou politiku.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,6 %, FSTE 100 +0,3 % a DAX +0,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,4 %, S&P 500 mini +0,9 % a Nasdaq 100 mini +1,4 %.

Světový obchod v letošním roce navzdory pandemii stoupne na nový rekord, uvádí zpráva Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Hodnota obchodu vzroste o 23 procent na 28 bilionů dolarů. Ve srovnání s rokem 2019, tedy před pandemií, bude vyšší o 11 procent. K růstu přispívají hospodářské stimuly a vyšší ceny komodit.



Německo udělalo krok blíže k povinnému očkování proti Covid-19. Nastupující kancléř vyzval do konce roku k parlamentnímu hlasování. Rozhodnutí o dalších omezeních pro neočkované se prozatím očekává zítra, přičemž podobné kroky zvažují i další evropské země, včetně Švýcarska. Mezitím jihoafrický lékař, který pomohl identifikovat variantu omikron, varoval, že je příliš brzy na to, aby se nové případy odepisovaly jako „mírné“, protože symptomy se mohou zhoršit ve druhém týdnu a tato varianta se zatím nerozšířila na dostatečně velký vzorek lidí.



Fed jasně přechází na přísnější měnovou politiku. Předseda Fedu Jerome Powell, který měsíce argumentoval, že pandemický nárůst inflace byl z velké části způsoben přechodnými tlaky, včera v Kongresu řekl, že „je pravděpodobně vhodná doba toto slovo odvolat". Powell si stále myslí, že inflace bude příští rok klesat, ale uznal, že je silnější a trvalejší, než se očekávalo, a dodal, že Fed zváží ukončení nákupů aktiv dříve, než se plánovalo. Americké akcie po komentářích klesly, ale futures již dnes ukazují opět na zisky.



Dnes budou v hledáčku investorů akcie evropských podnikových softwarů, jako jsou a Micro Focus. Výhled zisku amerického konkurenta Salesforce ve čtvrtém čtvrtletí zaostal za očekáváním a výhled naznačil, že někteří zákazníci se mohou zdráhat platit za nové projekty, jak rostou případy Covid-19 a varianta omikron. Společnost také povýšila Breta Taylora na spoluvýkonného ředitele s Marcem Benioffem, který zůstane zároveň i předsedou.



Turecká lira klesla na nové rekordní minimum poté, co prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že úrokové sazby budou nadále klesat. Levnější peníze podle něj podpoří výrobu, vytvoří pracovní místa a zpomalí spotřebitelskou inflaci, která v současnosti dosahuje čtyřnásobku oficiálního 5% cíle, a měna nakonec posílí, řekl vládce místním médiím. Turecká lira ztratila už téměř 28 % své hodnoty od té doby, co banka v září zahájila současný cyklus uvolňování a snížila hlavní sazbu o 4 procentní body na 15 %.