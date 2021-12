Alibaba se po pátečním propadu a přísnější čínské regulaci uchyluje ke změnám ve své struktuře

Alibaba přichází po náporu konkurence, zpomalující ekonomice i tvrdším regulačním zásahům se změnami. Zreorganizuje své mezinárodní i domácí online podnikání a vymění svého finančního ředitele. Akcie tohoto giganta dnes v Hongkongu klesly po pátečních poklesech ve Spojených státech o necelých 6 %.

Technologický gigant Alibaba vytvoří dvě nové divize – jednu pro mezinárodní digitální obchod a druhou pro čínský digitální obchod. Jde o součást snah, jak se stát agilnější a rychleji rostoucí firmou.

Vývoj cen akcií Alibaba Group v USA; zdroj: Patria



Mezinárodní divize digitálního obchodu bude zahrnovat online maloobchodníka AliExpress, zejména pro Evropu a Jižní Ameriku, dále e-shop pro jihovýchodní Asii Lazada a také Alibaba.com, který se více zaměřuje na prodej zákazníkům ze zámoří. V jejím čele bude stát Jiang Fan, který měl na starosti hlavní čínská tržiště.



Tato změna je v souladu s cílem Alibaby zaměřit se vedle cloud computingu a domácích spotřebitelských výdajů na „globalizaci“ jako na klíčovou oblast zájmu. Globalizace „pomáhá Alibabě získat externě nový objem navštěvujících (a) najít nový růstový potenciál v době, kdy Čína zvyšuje dohled,“ řekl analytik Danny Law z hongkongské firmy Guotai Junan.



Čínská divize digitálního obchodu bude oproti té mezinárodní zahrnovat dvě hlavní tržiště Alibaby, a to Tmall pro již zavedené značky a Taobao pro všechny druhy obchodníků. Povede ji Trudy Dai, která již dříve dohlížela na řadu platforem Alibaby.



V rámci nové struktury pro domácí e-shop bude mít Dai na starosti také všechna maloobchodní tržiště v Číně, včetně Taocaicai (komunitní služba elektronického obchodování), Taobao Deals a také Lingshoutong (platforma pro malé rodinné obchody), řekla analytička u 86research.com Xiaoyan Wang. "To by mohlo otevřít dveře více synergiím prostřednictvím křížového prodeje a integrace dodavatelského řetězce," dodala.



Kromě toho Alibaba také oznámila, že náměstek finančního ředitele Toby Xu nahradí od dubna Maggie Wu na pozici finančního ředitele. Xu přišel do Alibaby z firmy PWC před třemi lety.



Akcie čínských firem kótované v USA se v pátek propadly kvůli obavám z přísnějšího regulačního dohledu po oznámení, že společnost Didi Global plánuje stažení z newyorské burzy. (Více ZDE).



Alibaba, zasažená slabším růstem ekonomiky a tvrdou konkurencí mnoha soupeřů, minulý měsíc snížila svůj výhled ročního růstu tržeb na nejpomalejší tempo od svého debutu na akciovém trhu v roce 2014. Tržby během online nákupního festivalu Singles Day také rostly nejpomaleji v historii.



Čínští regulátoři zasáhli proti technologickým a dalším sektorům, zejména v antimonopolních otázkách. Alibaba kvůli nim upustila od politiky, v rámci které museli obchodníci zakládat své obchody výhradně na jejích platformách. Společnosti byla v dubnu udělena rekordní pokuta 18 miliard jüanů za zneužití dominantního postavení na trhu.



Zdroj: Reuters, Patria