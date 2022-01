Víkendář: Daně minimální, ale zisky pro Wall Street nafouknuté na maximum

Současná americká vláda přišla s rozsáhlým plánem Build Back Better, o kterém se mezi ekonomy živě diskutuje a který by mohl přinést i významnou změnu pro obchodované společnosti. Na stránkách ProMarket to tvrdí Karthik Ramanna, který působí na Oxfordu. Poukazuje totiž na to, že v rámci BBB by měla být také zavedena minimální daň z korporátních zisků počítaná jako 15 % z výše zisků „vykazovaných pro Wall Street“.



V současné době se zdanění firem odvíjí od zisků vykazovaných speciálně pro finanční úřad. BBB počítá s tím, že daňovým základem by se ale mohly stát zisky vykazované na základě standardů GAAP, které jsou obvykle používány i pro investory. Společnosti totiž mají v současném systému dvě sady účetních výsledků, jedny pro finanční úřad, druhé pro Wall Street. A praxe vypadá často tak, že zatímco v prvním případě nevykazují firmy zisky téměř žádné, a tudíž platí jen minimální daně, v případě druhém jsou ale vykazované zisky vysoké. Týká se to například firem jako , či .



Firemní sektor podle Ramanna navrhované změny odmítá a tvrdí například, že nový systém by vedl k nižší transparentnosti. Profesor ale nesouhlasí a poukazuje na to, že společnosti mají silnou motivaci k tomu, aby nadhodnocovaly své zisky, které prezentují investorům a které ovlivňují ceny jejich akcií. A zároveň mají samozřejmě motivaci k co největšímu podhodnocování zisků používaných jako daňový základ. Pokud by přitom byl přijat návrh prezentovaný v rámci BBB, došlo by podle experta k eliminaci protichůdných sil a eliminaci těch největších excesů, které ovlivňují vykazované zisky.



Expert se k tomu domnívá, že zatímco účetní postupy používané pro daňové účely politici intenzivně probírají a diskutují o nich, u GAAP existuje mnohem mírnější a benevolentnější přístup, což by navrhované změny pomohly eliminovat. Ramanna v této souvislosti poukazuje například na to, že u GAAP byl v lednu roku 2009, kdy na svět stále doléhala finanční krize, eliminován požadavek „spolehlivosti a ověřitelnosti“ účetních výkazů.



„Divokým Západem“ účetních standardů GAAP a čísel vykazovaných pro investory se pak podle experta stala takzvaná „pro forma“ čísla. Ta mohou být totiž použita v případě, že se „řediteli firmy nelíbí výsledný zisk a změní jej podle své vlastní definice třeba tím, že některé náklady přesune oportunisticky do budoucna.“ Pokud by nyní podobná čísla sloužila jako základ pro výpočet daně ze zisků, mohlo by to eliminovat ty největší excesy a snahu o nadhodnocování ziskovosti firemního sektoru.



Podle experta by nově za základ zdanění neměly sloužit jen běžné výsledky vykazované na základě GAAP, ale i zmíněná pro forma čísla. Takový krok by mohl vyvolat ještě větší protesty korporátní sféry. Ramanna ale míní, že pokud by se tak stalo, může to být známka, že „tenhle přístup bude fungovat ještě lépe“.