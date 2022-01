Co přinese letošní rok akciím na rozvíjejících se trzích?

Portfolio manažer Luis Lemus ze společnosti Continuous Capital hovořil na Bloomberg Markets o budoucnosti rozvíjejících se trhů. Nejdříve vysvětlil, že jeho společnost investuje na základě fundamentu a hlavní důraz klade na výběr jednotlivých firem a akcií. Ohledně rozvíjejících se trhů pak míní, že jejich klíčovým rysem je vyšší volatilita. V současné době vystupuje do popředí i jejich nízká valuace. A to jak z hlediska historického, tak ve srovnání s vyspělými trhy.



Expert v souvislosti s valuacemi poukázal na takzvané Shillerovo PE, které je očištěno o inflaci a bere do úvahy cyklicky upravené zisky. Rozdíl mezi tímto PE v USA a na rozvíjejících se trzích se pak podle Lemuse nachází na historických maximech. Otázkou je, zda by to samo o sobě stačilo na to, aby si rozvíjející se trhy začaly vést lépe, ale expert míní, že jim k tomu v případě kvalitních firem dopomůže i to, jak soustavně dokážou zvyšovat svou ziskovost a zlepšovat celkové výsledky.



Lemus nedokáže odhadnout, kdy rozvíjející se trhy nastartují svou rally, ale je podle svých slov přesvědčen, že až se tak stane, půjde o proces, který bude živit sám sebe a bude si udržovat svou setrvačnost. Určitý nástup na rally měly rozvíjející se trhy již na počátku minulého roku, ale pak se věci obrátily. Co bylo příčinou tohoto obratu? Expert na tuto otázku odpověděl, že do značné míry jde o vývoj v Číně, která nyní tvoří významnou část akciových indexů pokrývajících rozvíjející se trhy. Vývoj v této zemi tak do značné míry automaticky určuje směr uvedených souhrnných indexů. Celkově je ale podle experta stále trochu nepochopitelné, proč rozvíjející se trhy tolik zaostávají.



Měli by se investoři zaměřovat na konkrétní země a trhy? Lemus v této souvislosti uvedl, že jeho firma tak nečiní. Nevybírá tedy konkrétní zemi či odvětví, na které by sázela, zajímají ji především konkrétní společnosti se silným fundamentem schopné zvyšovat dividendy. Tento přístup je podle experta založen i na vědeckých studiích, které tvrdí, že u rozvíjejících se trhů se vyplatí právě tato strategie, a ne plošné sázky.



Lemus v souvislosti s dividendami a celkovou návratností dosahovanou na rozvíjejících se trzích poukázal na to, že asi 85 % firem, které se na nich obchodují, vyplácí svým akcionářům nějakou formou hotovost. V USA je to jen asi polovina. Na otázku týkající se konkrétních firem, do kterých jeho společnosti investuje, Lemus uvedl, že tituly nemůže přesně specifikovat, ale nedávno firma koupila například akcie jedné polské softwarové společnosti, která zvyšuje tržní podíl na domácím trhu. „Nikdo o Polsku neuvažuje jako o rozvíjející se zemi, ale je tu hodnota,“ dodal investor.



Zdroj: Bloomberg Markets