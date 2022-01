Co přijde po včerejším obratu na amerických trzích?

Pondělní seance na americkém trhu byla divočejší než většina seancí v historii. Index S&P 500 klesl asi o 4 %, aby nakonec zakončil v zelených číslech. Zatímco pozitivní obraty jsou často považovány za dobrá znamení, v tomto případě tomu tak být nemusí. Podle Bespoke Investment Group bylo pondělí šestou seancí od roku 1988, kdy Nasdaq vymazal intradenní pokles o 4 % či více a uzavřel výše. Takový výkyv byl pokaždé předzvěstí středního poklesu tohoto indexu o 5,5 % o měsíc později a poklesu o 7,9 % o tři měsíce později.



Zatímco se investoři snaží odhadnout dopad všeho od zpřísnění Fedu, přes pandemii až po geopolitiku ve světle Ruska a Ukrajiny, trhy jsou čím dál volatilnější. Index volatility Cboe neboli VIX uzavřel těsně pod 30, ve srovnání s jeho celkovým průměrem kolem 19,5. Stratégové dotazovaní Bloombergem jsou nicméně stále býčí. Bodové hodnocení S&P 500 na konci roku odhadují v průměru na 4 982 bodů ve srovnání s pondělním závěrem na 4 410,13 bodech. Ale vzhledem k tomu, že tento index včera jen těsně unikl korekci, mnoho pozorovatelů trhu teď pravděpodobně nad svými očekáváními přemýšlí. Zde je několik názorů na to, co se děje.





„Klaunské akcie“ klesnou o 90 %



"Připadá mi to jako krátkodobé dno. Zasedání Fedu tento týden je (pravděpodobně) katalyzátorem vzestupu,“ domnívá se Brian Barish, investiční ředitel společnosti Cambiar Investors. „Kromě tohoto krátkodobého obchodního nastavení je jasné, že akcie s velmi vysokými násobky a s obchodním modelem ‚záměrně přijít o peníze hned, protože budoucnost je obrovská,‘ mají velké potíže. Tyto valuace v posledních dvou až třech letech nadále migrují nahoru a určitý návrat do reality je v pořádku.“



A pak „je tu další třída akcií, spíše spekulativních, s malou kapitalizací, které mají malý valuační vztah s čímkoli, zdá se. Nazval jsem je Robin Hood akciemi, Jim Cramer je nazývá „klaunskými akciemi“. Je jasné, že jsou v medvědím trhu. Klaunské akcie by mohly ztratit 80 až 90 % jako Nasdaq v letech 2000 - 2002. Nemyslím si, že je šílené si to představit."



Krátkodobé dno



„Je to docela podobné jako chování, které jsme viděli na obchodních minimech 26. 12. 2018 a 23. 3. 2020, kdy byl index S&P 500 sražen při páteční expiraci opcí, jen aby našel dno následující pondělí před polednem,“ řekl v pondělí Brian Rauscher, vedoucí globální strategie portfolia a alokace aktiv společnosti Fundstrat Global Advisors. „Moje práce naznačuje, že je pravděpodobné, že jde o obchodní minimum,“ pokračoval a dodal, že si není tak jistý, že jsme již dosáhli minima v prvním pololetí, protože naceňování Fedu, vrcholící inflace a převalování Covidu ještě neskončilo.



"Pravděpodobně tu bude určitá příležitost pro agresivní obchodníky i pro strategické investory, aby využili očekávaného odrazu k hledání kvalitnějších akcií, které se příliš vyprodávaly."

Uvolňování páky



„Není pochyb o tom, že jízda byla v poslední době divoká,“ uvedl včera Matt Maley, hlavní tržní stratég ve společnosti Miller Tabak + Co. „Dnešní odraz byl působivý a viděli jsme určité známky kapitulace na poledních minimech. Objem byl silný, šíře byla velmi negativní a viděli jsme známky „nuceného prodeje“ jako u margin call. To by mělo umožnit, aby odraz trval déle než jen několik hodin.“



"To znamená, že bude trvat déle, než se míra pákového efektu, která se za posledních několik let vytvořila, uvolní," dodal. "Proto si myslím, že jsme se přesunuli do období, kdy by investoři měli prodávat při rally spíše než kupovat v poklesech."

Head Fake



„Pondělní intradenní úlevný růst na indexu S&P 500 byl ‚head fake'. Index dokončil téměř dokonalou intradenní převrácenou formaci ‚hlava - ramena‘, aby zakončil den na stejné úrovni,“ řekl stratég Barry Bannister ze Stifel.



Podle Bannistera je třeba provést řadu věcí, aby došlo k poklesu akciového trhu a obnovení býčího trhu, „ale žádná se nezdá být na obzoru“. Patří mezi ně holubičí otočka Fedu, která snižuje 10letý reálný výnos TIPS, dno na U.S. Manufacturing PMI a dno na rozdílu překonání odhadů mínus podstřelení u zisku na akcii v indexu S&P 500, který od třetího čtvrtletní klesá.



Přehnaný pokles



"Tržní obavy ohledně sazeb a podnikových marží jsou přehnané," uvedli v pondělním sdělení stratégové Chase & Co. pod vedením Marka Kolanovice. „Nedávný pokles rizikových aktiv se zdá být přehnaný a kombinace technických indikátorů blížících se přeprodanému území a sentimentu, který se mění na medvědí, naznačuje, že bychom mohli být v závěrečné fázi této korekce. Zatímco se trh snaží strávit rotaci vynucenou rostoucími sazbami, očekáváme, že výsledková sezóna investory uklidní.“