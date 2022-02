Rozbřesk: Geopolitické napětí lehce pokleslo, akcie se snaží o pozitivní obrat

Včera během dne sice geopolitické napětí pokleslo s tím, jak ruský prezident Putin stáhl část vojsk od ukrajinských hranic. Americký prezident Biden však současně varoval, že se může jednat o taktický manévr a že invaze Rusů na Ukrajinu zůstává dál ve hře. Zopakoval, že v takovém případě Amerika (a spojenci) zavedou vůči Rusku tvrdé sankce a Američané se budou muset připravit na “ještě vyšší” ceny energií.



Akciové trhy i obecně riziková aktiva (včetně koruny) jsou na eskalaci napětí mezi Ruskem a Ukrajinou velmi citlivá. A největší strach mají právě z nového stagflačního šoku - prudkého růstu cen energií, který by poslal dál výš inflaci a současně srazil spotřebu domácností a ekonomický výkon. Poslední průzkum mezi americkými spotřebiteli (podle UniMichigan) již přitom ukázal, že současná post-covidová inflace (nejvyšší za poslední čtyři dekády) je pro americké spotřebitele problém. Vidina dalšího růstu cen energií a inflačních tlaků tedy není pro americké akciové indexy nijak lákavá, a proto včera také reagovaly s úlevou na první náznaky uvolnění napětí - S&P500 poskočilo o 1,6 % a koruna posílila o 15 haléřů k 23,35 EUR/CZK.



Historicky přitom v posledních dekádách platilo, že geopolitické napětí a konflikty zpravidla měly na akciové trhy (a riziková aktiva) jen krátkodobý dopad. Na americkém trhu jak válka v Zálivu v září 2001 nebo první konflikt na Ukrajině znamenaly zpravidla krátký výprodej a relativně rychlý návrat k silnějším hodnotám. Výjimkou bylo arabské ropné embargo v roce 1973, které probíhalo na pozadí sílících inflačních tlaků, které je ve finále ještě přiživilo. Během tří týdnů tehdy americké akcie ztratily přes 17 % a rychlý návrat “optimismu” se jednoduše nekonal. Na předešlé úrovně se americké akcie vrátily až zhruba za tři roky. Hodně tedy záleží na celkovém pozadí geopolitického konfliktu - pokud probíhá v nízko-inflačním prostředí a nepřináší nový nákladový šok, trhy ho ve finále dokáží relativně rychle strávit. Bohužel, eventuální invaze na Ukrajinu může řadě investorů spíše připomínat situaci z počátku sedmdesátých let minulého století…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se obchodovala včera na silnějších úrovních díky poklesu geopolitického napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. To však stále zůstává ve hře (viz úvodník), a proto to bude mít česká měna zatím s rozšiřováním zisků složité.



Zahraniční forex

Eurodolar se posunul výše díky deeskalaci napětí na Ukrajině. Pozornost trhu se však zřejmě přesune více k americkým makro-událostem. Odpoledne je na pořadu dne maloobchod a průmysl (obojí dá indikaci, jak by mohl vypadat HDP v 1. čtvrtletí) a večer pak podrobný zápis z lednového jednání Fedu.



Zlotý včera zpevnil, takže se měnový pár vrací pod hranici 4,50. Posílení nastartovala především deeskalace napětí na Ukrajině, ale svoji roli měla i zveřejněná makro data: velmi dobrý výsledek HDP za 4. kvartál a inflace za leden. Ta dále zrychlila, byť zůstala v meziročním srovnání jen jednociferná. Lednové inflační číslo (9,2 %) totiž nebylo dvouciferné jen díky tomu, že vláda snížila sazby DPH u některých klíčových položek spotřebitelského koše (benzín, elektrická energie či potraviny). V pozadí relativně vysokého meziměsíčního přírůstku tak byla jádrová inflace. Ta podle naši odhadů činila v lednu 5,3 % (meziročně), což bude jeden z klíčových argumentů pro polské centrální bankéře, aby pokračovali v cyklu zvyšování oficiálních úrokových sazeb NBP.

Dodejme, že efekt nižších sazeb DPH se projeví v první polovině tohoto roku tím, že dočasně sníží celkovou (nikoliv však jádrovou) inflaci. Nicméně ve druhé polovině roku se celková inflace může vrátit na úrovně, které pozorujeme dnes.



Akcie

Včera přerušily indexy třídenní propady. Většinu obchodního dne se vedlo technologickému Nasdaq Composite, jehož růst táhly primárně polovodičové akcie. Obr Nvidia posiloval v průběhu včerejšího dne o více jak 7 procent. Dnes po závěrečném gongu čeká společnost report za předešlý kvartál a očekává se, že zisky budou vyšší než konsensus, a to hlavně díky herním čipům a ziskům z data center. Aby Nvidia vzrostla, očekávají analytici, že bude za potřebí překonání horních hranic odhadů trhu, NVDA US +9,18 %, AMD US +6,30 %, MU US +6,83 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,2 % (34.988 b.), S&P 500 o 1,6 % (4.471 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,5 % (14.139 b.).