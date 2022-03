Evropa i Amerika otočily do zeleného, důvodů pro uklidnění situace ale zatím moc není

Evropské obchodování se v průběhu dne znatelně uklidnilo a umazalo veškeré ztráty z úvodu dne. Hodinu před závěrem tak evropské akciové indexy připisují přibližně 0,5 %. Důvodů pro uklidnění situace však zatím moc není – situace na Ukrajině je stále značně napjatá, čemuž nepřispívají ani ruské komentáře o tom, že třetí světová válka bude jaderná.

Těžké boje na Ukrajině pokračují a v souvislosti s tím se dostává cena ropy takřka na svá historická maxima (Brent na 110 USD za barel, WTI pak na 108 USD za barel), a to i přes intervenci prezidenta Bidena, který uvolnil 30 mil. barelů ropy ze státních rezerv – efekt se však absolutně nedostavil a pokud ano, pak jen opravdu, opravdu krátkodobě. Naopak zlato dnes zatím klesá o -1,1 % na úroveň 1925 USD za trojskou unci.



Pražská burza dnes propadla o 2 %, a to hlavě kvůli akciím Group Bank (-5,5 %) a (-3,65 %), klesala ale i Komerční Banka (-2,66 %) a po několikadenních růstech si vzal oddechový čas i zbrojař CZG (-4,15 %). Jediným růstovým titulem v Praze tak dnes byl (+2,15 %). Ten se dnešním růstem posunul na úroveň 194,5 CZK za akcii.



Americké akcie v první hodině po otevření trhů rostou v rozmezí 0,5 – 1 %. Kurzotvorných zpráv však mnoho není. V 16:30 prohlásil Powell (šéf FEDu), že pokud inflace nepřestane růst, je FED připraven na dalším zasedání zvednout hlavní úrokovou sazbu o 0,5 % místo dříve avizovaného navýšení o 0,25 %. Trhy však na tuto zprávu příliš nereagují. Nejlépe se pak zatím vede finančnímu (Bank of America +1,4 %, +3,1 %) a energetickému sektoru (Chevron +3,1 %, Mobil +1,6 %, Occidental +2,1 %).