Rozbřesk: Inflace v březnu vzrostla nad 12 % a to letos rozhodně není vše

Číslem dnešního dne i celého týdne je domácí březnová inflace. Oproti únoru domácnostem dál zdražují zejména energie a pohonné hmoty, tlak na růst cen přetrvává napříč celým spotřebitelským košem - čestnou výjimkou mohou být některé potraviny a ceny za rekreace. Celkově ceny vzrostly o 1,7 % meziměsíčně, což katapultovalo inflaci spolehlivě nad 12 %, konkrétně na 12,7 %. To je 2,9procentního bodu nad poslední zimní prognózou centrální banky, a to zdaleka nebude ještě inflační vrchol.

Počítáme s tím, že potraviny a další zdražování energií ještě dotáhnou inflaci do poloviny letošního roku nad 14 % a postup dolů bude jen velice pozvolný. V průměru za celý rok tak inflace může překonat 12 %, zatímco zimní prognóza ČNB počítala s průměrnou inflací 8,5 %. Není proto divu, že centrální banka pořád zůstává v jestřábím módu, čemuž odpovídají i poslední výroky centrálních bankéřů včetně zápisu z posledního zasedání.



Ze zápisu z jednání bankovní rady vyplynulo, že shoda v jestřábím táboře je zatím poměrně jasná a pětice centrálních bankéřů (Rusnok, Mora, Nidetzký, Holub, Benda) považuje “brzké obnovení cenové stability za naprostou prioritu” a je “připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb”. Rozdíly ve vnímání rizik mezi jestřáby se zdají být v tomto ohledu zatím malé - všech pět jestřábů chce utahovat měnovou politiku do té chvíle, dokud neuvidí, že jsou inflační očekávání dobře ukotvena. To podle nás znamená aktuální inflaci v těsné blízkosti vrcholu (květen-červen) a první známky viditelného ochlazení spotřebitelské poptávky a zvolnění napětí na trhu práce. K nejvýraznějším jestřábům podle zápisu pravděpodobně patří Tomáš Holub, zatímco o něco opatrněji vyznívaly postoje Tomáše Nidetzkého, který trochu zpochybňoval smysl dalšího výrazného zvyšování sazeb ve chvíli, kdy vidíme první známky ochlazení spotřebitelského sentimentu a víme, že měnová transmise má poměrně výrazné zpoždění.



My dál počítáme s tím, že centrální banka sazby ještě zvýší o dalších 75bps - pravděpodobně v jednom kroku na květnovém zasedání spojeném s prognózou. Pak by se ČNB mohla s růstem sazeb zastavit, ovšem za předpokladu, že uvidíme výraznější ochlazení spotřebitelského apetitu (zatím tomu napovídá ostrý propad sentimentu mezi spotřebiteli) a relativně pomalý růst nominálních mezd (na to zase ukazují předběžná čísla z průmyslu).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se díky o něco lepší náladě na globálních trzích v závěru týdne drží v pásmu 24,40-24,50 EUR/CZK. Poslední zápis ze zasedání bankovní rady ukázal, že nad použitím intervencí jako měnově-politického nástroje zatím uvažuje vedle guvernéra pouze Vojtěch Benda. Potvrzuje se tak naše očekávání, že další utažení měnové politiky v nejbližších měsících půjde skrze sazby.

Dnešní prudký nárůst inflace nad 12 % (my jsme s 12,3 % lehce nad konsensem) by se měl koruně líbit a může ji přinést lehké plusové body.



Eurodolar

Současný francouzský prezident Macron včera vcelku jasně zvítězil v prvním kole prezidentských voleb, což eurodolaru nedává žádnou záminku k po víkendové volatilitě. Macron vyhrál zhruba s náskokem 5 % nad kandidátkou krajní pravice Marine Le Pen a o něco větší náskok mu prorokují průzkumy pro druhé kolo, které se uskuteční 24. dubna.

Eurodolar však bude mít nehledě na politiku napínavý týden, když zítra jej čeká americká inflace za březen a ve čtvrtek zasedání ECB.