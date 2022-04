Firemní zprávy i dění kolem Ukrajiny tlačí akcie znovu dolů

Po úspěšném včerejšku na Wall Street dnes začala dobře Evropa, ale nový rozjezd obchodování v zámoří je znovu plně v režii prodejců. Evropské akcie se snaží odolávat, ale zisky hlavních indexů se značně ztenčily, případně vidíme i pokles do červeného.



V čele propadu stojí Nasdaq, a to i při současném poklesu výnosů. Na americkém dluhopisovém trhu sledujeme jejich snížení asi o 8 bazických bodů, což je citelná změna. Dnes to ale nevypadá na zmenšení strachu z inflace či Fedu jako spíše na přesouvání investorských peněz z rizika do bezpečí.

Tržní náladě přechodně pomohl příslib podpory ze strany čínské centrální banky. Svou roli zřejmě sehrála i lepší očekávání před výsledky velkých technologických firem, jež v minulosti často dokázaly solidními čísly sentiment vylepšit. Jenže vzhledem k rizikům pro ekonomiku pozornost míří vedle výsledků za 1Q především na výhled pro zbytek roku. A tam jsme se dnes dočkali varování od GE nebo Raytheonu. Ve stínu pochybností se následně dostávají pod tlak i velké techy.

Ke klidu určitě nepřispěly ani zprávy týkající se války na Ukrajině. Ruský ministr Lavrov varoval před rizikem jaderného konfliktu, které by nemělo být podceňováno. Útoky v Podněstří pak zvyšují riziko, že se Rusko chystá destabilizovat tuto oblast, aby tak tříštilo síly Ukrajiny i Západu.

Dolar dnes nic neodchýlilo z jeho cesty k dalším ziskům na hlavních párech. Vůči euru se obchoduje už za 1,0650. Ropa obrátila vzhůru. Koruna opět pocítila tlak zhoršeného sentimentu na hlavních trzích a proti euru slábne nad 24,45. Poměrně jestřábí komentář Tomáše Holuba domácí měně nepomohl. Člen bankovní rady ČNB mluvil o zvýšení sazeb v květnu aspoň o 50 bodů, přičemž sázky na vrchol sazeb u 6 procent jsou podle něj docela realistické.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4734 0.5192 24.5141 24.3527 CZK/USD 22.9765 1.1233 23.0185 22.6925 HUF/EUR 376.3669 0.6483 377.0300 371.3729 PLN/EUR 4.6859 1.2845 4.7113 4.6359

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.9832 -0.6136 7.0418 6.9790 JPY/EUR 135.4400 -1.3446 137.5250 135.3957 JPY/USD 127.1540 -0.7491 128.0490 127.0320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8438 0.3331 0.8442 0.8393 CHF/EUR 1.0224 -0.5614 1.0292 1.0212 NOK/EUR 9.8400 0.7319 9.8471 9.7427 SEK/EUR 10.4420 0.2051 10.4496 10.3747 USD/EUR 1.0652 -0.6044 1.0739 1.0643

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3982 0.3213 1.3986 1.3831 CAD/USD 1.2808 0.5878 1.2830 1.2693