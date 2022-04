Gazprom plně zastavil dodávky plynu do Polska a Bulharska, tvrdí TASS

Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Informují o tom zahraniční tiskové agentury.



Gazprom zároveň varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí tyto tranzitní dodávky sníží o objem neoprávněně odebraného plynu.



Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters už dříve informovala, že ještě krátce přes 06:30 SELČ proudil do Polska ruský plyn tímto plynovodem. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.



Gazprom v úterý upozornil, že zastaví dodávky plynu dnes v 08:00 SELČ. Polská televize TVN 24 poznamenala, že PGNiG pokládá přerušení dodávek plynu za porušení kontraktu s ruskou stranou.



Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé.



Rusko se na dodávkách zemního plynu do Bulharska podílí z více než 90 procent, uvedla agentura Reuters. Ohlášené zastavení dodávek, které oznámil bulharské státní společnosti Bulgargaz, zřejmě souvisí s požadavkem Kremlu, aby mu dodavatelé platili za plyn v rublech. Bulharské ministerstvo energetiky uvedlo, že nový platební systém porušuje uzavřené dohody. Už dříve v úterý oznámila také polská plynárenská společnost , že ji informoval, že od středečních 08:00 SELČ zastaví dodávky zemního plynu do Polska. Důvod neuvedl. Nicméně podle portálu onet.pl vypršel minulý pátek termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za surovinu v rublech. To Varšava odmítá a premiér Mateusz Morawiecki přístup Ruska označil za vydírání.



Bulharsko, které je členem EU a NATO, ale má tradičně blízko k Moskvě, je jednou z mála evropských zemí, které po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února oficiálně odmítly Ukrajině dodávat zbraně. Nicméně bulharský vývoz zbraní do ostatních zemí EU se za poslední dva měsíce téměř ztrojnásobil, což naznačuje, že bulharské zbraně mohou jít na Ukrajinu přes jiné státy.



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba minulý týden v Sofii vyzval Bulharsko, aby Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc proti ruské agresi. Spor ale panuje v bulharské vládní koalici, v níž jsou proti socialisté. Ti kvůli tomu pohrozili i odchodem z koalice, což by svrhlo křehký kabinet vytvořený loni v prosinci po měsících politického patu.



Bulharsko, stejně jako Ukrajina a další země bývalého východního bloku, má řadu zbraní sovětské provenience. K jejich používání tak ukrajinští vojáci nepotřebují žádný speciální výcvik.



Bulharský premiér Kiril Petkov s vládní delegací odjede ve středu do Polska a poté na Ukrajinu, kde se ve čtvrtek setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, napsala dnes agentura AFP.

Fiala: Je to porušení smlouvy

Za vyhrocování situace a porušení smluv považuje český premiér Petr Fiala (ODS) rozhodnutí Ruska zastavit dodávky zemního plynu do Polska. Podle Fialy je nutné zbavit se postupně závislosti na ruských palivech. Předseda vlády to dnes uvedl na twitteru. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) napsal, že Rusko používá plyn jako zbraň.

"Ze strany Ruska tak dochází k dalšímu vyhrocování situace a porušování platných smluv. Je to další důkaz toho, že se musíme postupně zbavit závislosti na ruských fosilních palivech," uvedl Fiala.



"Závislost některých států na jeho (ruských) surovinách nás dělá vydíratelnými a omezuje akceschopnost pomoci Ukrajině," napsal na twitteru Síkela. Při pondělních jednáních se zástupci Evropské komise viděl odhodlání se závislosti zbavit. "Přesně takový je i cíl České republiky a blížící se předsednictví nám v tomto ohledu nabízí jedinečnou příležitost. Společný postup napříč členskými státy nám totiž umožní tento proces provést výrazně rychleji, jednodušeji a za cenu menších ztrát," dodal Síkela.