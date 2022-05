Buffettova Berkshire koupila podíl v Citigroup

Investiční společnost koupila podíl v bance za tři miliardy dolarů. Firma miliardáře Warrena Buffetta se zároveň zbavila téměř celého podílu za 8,3 miliardy dolarů v telekomunikační společnosti Communications. Vyplývá to z prohlášení společnosti pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).



Koupě , ve které skupina bude vlastnit 2,8 procenta, přichází v době, kdy se Berkshire zbavila zbývajícího podílu v konkurenční bance , kterou vlastnila více než tři desetiletí. V regulačním spisu, ve kterém popisuje své akciové investice ve Spojených státech k 31. březnu, Berkshire oznámila také nové podíly v chemické společnosti Celanese, pojišťovací holdingové společnosti Markel a v distributorovi léků McKesson.





Buffett v předchozích letech, kdy se akcie nejprve vinou pandemie propadly a následně prudce rostly, vyčkával, v letošním prvním čtvrtletí ale nakupoval hodně. Berkshire utratila v kvartálu za akcie 51,1 miliardy dolarů, včetně dříve zveřejněných podílů ve společnostech a , výrobci počítačů a tiskáren a ve videoherní firmě Blizzard.



Buffett, kterému bylo na konci srpna 91 let, často kupuje akcie ve firmách, když nemůže nalézt celou firmu, kterou by přidal do stáje Berskhire. V té jsou nyní desítky společností z oblasti pojišťovnictví, energetiky, potravinářství, maloobchodu, průmyslu, železnice a dalších sektorů. Prostředků na nákupy během současného poklesu akciových trhů má jeho konglomerát dost - loňský rok zakončil s téměř rekordní částkou 146,7 miliardy dolarů v hotovosti na účtu.

Zdroj: ČTK, Patria