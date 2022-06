Jak dobře investovat do dluhopisů? Webinář 29. 6. od 10:00 s makléřem Janem Cepákem

Česká národní banka v minulém týdnu znovu razantně zvýšila úrokové sazby, reposazba dosáhla 7,00 procenta. Kroky centrální banky (nejen v Česku) jsou spolu s inflací a rozkolísaností akciových trhů jedním ze silných motivů, který přitahuje pozornost k investicím do dluhopisů. Na toto téma se spolu s Vámi zaměříme na webináři již tuto středu 29. června 2022 od 10:00. Jak dobře investovat do dluhopisů? Přihlaste se zdarma hned teď! Průvodcem webináře bude a na Vaše dotazy odpoví Jan Cepák, zkušený seniorní makléř Patria Finance.



„Charakter šoku, kterému finanční trhy letos čelí, nejprve neumožnil investorům schovat se před propadem akcií do dluhopisů. Očekávání přísnější politiky centrálních bank i nárůst inflačních očekávání měly na jejich ceny velmi negativní vliv a viděli jsme tedy vedle sebe padat obě hlavní třídy aktiv. Situace se však postupně mění,“ uvádí hlavní analytik Patria Finance Tomáš Vlk. „Stejně jako akcie se i dluhopisy dostávají cenově na atraktivnější úrovně, ovšem stále nad nimi visí riziko dalšího poklesu.



České dluhopisy podle Tomáše Vlka v tomto směru vyčnívají a mají podstatnou výhodu oproti západním. V čem? „ČNB začala s cyklem zvedání úrokových sazeb daleko dříve a byla daleko agresivnější, zatímco Fed či ECB jsou stále v podstatě na začátku. Po posledním zvýšení sazeb ČNB mohou být české sazby už na vrcholu, takže hrozba pro dluhopisy se z této strany podstatně snížila. Zároveň by se s rostoucími obavami z recese měla stabilizovat inflační očekávání, která se následně mohou už snižovat. K atraktivitě dluhopisů pak můžeme přičíst už samotnou výši výnosu, který si investor může při držení do splatnosti nyní zafixovat,“ vyjmenovává argumenty pro zájem o české dluhopisy Tomáš Vlk.



„Připravili jsme webinář zaměřený na základní principy a mechaniky dluhopisového trhu. Na začátku kurzu se zaměříme na teorii, popíšeme jednotlivé druhy dluhopisů z různých úhlů pohledu. Zjistíme, jak se chová cena dluhopisu při změnách úrokových sazeb. Vysvětlíme, jaký parametr je pro klienta důležitý při výběru dluhopisu. Zjistíme, jak funguje emise státních dluhopisů a jak se lze takové emise účastnit, a samozřejmě vysvětlíme, jak lze obchodovat ty které dluhopisy přes Patrii," vzkazuje seniorní makléř Patria Finance Jan Cepák.