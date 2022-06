Během býčího trhu je chytrý každý. Pravidlo 40 % už podle expertky Columbia Business School nemusí být relevantní

Abby Joseph Cohen působila jako partnerka v , nyní učí na Columbia Business School. Tam se podle svých slov mimo jiné snaží o to, přidat učební látce na realitě. Na Bloombergu pak rozebírala svůj současný pohled na dění na trzích a v ekonomice a svůj výhled.



Cohen míní, že v době před korekcí na trzích nehrál fundament rozhodující roli, tu přejaly povětšinou technické faktory. Byly tak například pozorovány vysoké korelace mezi aktivy jako technologické akcie a kryptoměny, kde koncept odhadu vnitřní hodnoty nemá velký smysl. Nyní jsme se ale dostali z prostředí, kde rozhodovalo nadšení investorů a tržní momentum, do situace, kdy opět rozhoduje fundament.



Cohen tedy míní, že nyní se trhy budou zaměřovat zejména na oblasti, jako je ziskovost obchodovaných společností, vývoj inflace a sazeb a podobně. Což podle ní v praxi znamená odhad různých scénářů dalšího vývoje a odhad toho nejpravděpodobnějšího. Konkrétní investor pak musí vzít v úvahu svou averzi k riziku a ta ve spojení s oním středním scénářem určí, jaká aktiva by měl v danou dobu držet. Cohen k tomu dodala, že nyní trhy podle všeho odráží příchod mírné, ne hluboké recese.

„Peníze už nejsou zadarmo, ale nejsou ani nijak drahé,“ komentovala expertka posuny v monetární politice a na trzích. I to ale znamená, že investoři „by s nimi měli být mnohem opatrnější“. A také se bude ukazovat, kdo dělá svou práci správce aktiv dobře. Během býčího trhu se podle expertky zdá, že „každý je chytrý“, protože aktiva rostou a je jednoduché vydělávat. V současném prostředí ale rozhoduje výběr jednotlivých aktiv. Jinak řečeno, „nerozhoduje beta, ale alfa.“



Cohen míní, že posun k alfě nastává nejen v USA, ale i na jiných trzích a vyvolává jej změna ekonomického cyklu. A také skončilo dlouhé období nízké inflace. „To neznamená, že za pár let bude inflace mimo kontrolu, to nečekám. Ale končí třicetileté období, kdy bylo velmi dobré držet dluhopisy. Pravidlo 40 % také nemusí být relevantní,“ uvedla Cohen ve vztahu k poučce, podle které by investor měl držet 60 % svého portfolia v akciích a zbytek v obligacích.



Na závěr pak ekonomka upozornila, že je nutné sledovat správná data, což podle ní ukazují právě inflační čísla. Celková inflace, o které se povětšinou hovoří, se totiž pohybuje kolem 8 %. Inflace jádrová ale kolem 5 % a právě tuto inflaci sleduje Fed a odvíjí se od ní monetární politika. Ani toto číslo „není nízko“, ale nachází se mnohem níže, než by naznačovala celková inflace, uzavřela Cohen.



Zdroj: Bloomberg, Youtube