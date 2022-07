Kde jsou valuace extrémně nízko a co to může znamenat pro budoucí návratnost těchto akcií

U amerického indexu SPX funguje pro předpověď dlouhodobějších výnosů relativně dobře prosté PE. Tedy poměr cen a zisků obchodovaných společností. S tím, že čím nižší je současné PE o to vyšší bývají následné dlouhodobější výnosy. A naopak. Je tomu tak i u malých společností? A pokud ano, co jejich současné PE implikuje.

Valuace malých firem se na rozdíl od společností celého indexu SPX propadly na notně podprůměrné hodnoty. Vidíme to i z následujícího grafu, který ukazuje PE u indexu SPX 600. Za poslední více než dvacet let byly valuace níže jen během finanční krize. Jak jsem tu zmiňoval nedávno, příčinou mohou být inflačně nákladové tlaky, protože menší firmy obvykle nemají takovou schopnost promítat růst cen vstupů do cen prodejních. K tomu jsou obecně rizikovější a mohou být i citlivější na růst sazeb , respektive horší přístup ke kapitálu.

Zdroj:

Druhý dnešní graf je od BofA a srovnává valuace malých firem (tentokrát z indexu Russell 2000) s následující desetiletou návratností:

Zdroj:

Body jsou v tomto grafu rozházeny asi více, než je tomu u podobných srovnání PE a návratnosti u indexu SPX. Něco se tu ale i tak děje a opět: Nižší PE jde ruku v ruce s vyšší návratností, vysoké valuace naopak s nižší. I u tohoto Russellu jsou valuace historicky hodně nízko, i když nejde o takový extrém, jaký jsme viděli v grafu prvním. A při valuacích odpovídajících současným úrovním tyto menší firmy následně během deseti let generovaly roční návratnost minimálně 11 – 12 %.

Mohli bychom se nyní ponořit do úvah typu „tentokrát jinak?“ – hledat důvody, proč by výše uvedený graf měl, či neměl být vodítkem pro dalších deset let. Z mého pohledu by to byly zejména úvahy o faktorech, které jsem již zmínil – vysoké inflační tlaky a schopnost promítat ceny vstupů do cen prodejních. K tomu obecný odklon od rizikovějších aktiv a podobně. Dnes namísto této delší diskuse, které se tu průběžně stejně věnuji, ale už jen připomenu následující graf. Ten jsem ukazoval téměř před rokem, ale na jeho poselství se moc nezměnilo, spíše naopak. Jde o valuační cyklus malých firem relativně k velkým:

Zdroj:

Graf v podstatě jinou řečí říká, co bylo zmíněno v úvodu – PE malých firem kleslo mnohem více, než PE firem větších. Graf ale dodává, že nejde o nějaký skok, ale v podstatě trend, který začal již pár let po finanční krizi. I tento graf by vybízel k úvahám o obratu – nyní je onen poměr valuací cca 11/16, tedy pod 0,7 a tudíž téměř na úrovni dna zobrazeného na počátku obrázku. Ale opět: Tentokrát jinak? Nedostáváme se například do fundamentálně jiného prostředí, než jakým byla dezinflační ekonomika posledních pár desetiletí?