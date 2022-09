Riziko recese stoupá. Goldmani i BlackRock se otáčí k akciím zády, doporučují investiční dluhopisy

a jsou v krátkodobém horizontu na akciích čím dál medvědější a varují, že trhy ještě nenacenily riziko globální recese. A upozorňují také na rostoucí reálné výnosy jako na hlavní brzdu akciím. Na příští tři měsíce snížili stratégové doporučení na globální akcie na podvážit, u hotovosti zůstávají nadvážení. radí investorům, aby se „vyhýbali většině akcií“, a dodává, že takticky podvažuje akcie na rozvinutých trzích a v krátkodobém horizontu preferuje dluhopisy.

"Současné úrovně ocenění akcií nemusí plně odrážet související rizika a možná budou muset dále klesat, aby dosáhly minim na trhu," napsali stratégové , včetně Christiana Muellera-Glissmanna. Pravděpodobnost tržní recese vzrostla po nedávném výprodeji dluhopisů podle Goldmanů na více než 40 %, „což historicky naznačovalo vyšší riziko pro akcie,“ napsali.





Podobné obavy zaznívají i od a Asset Managementu, zatímco se centrální bankéři od USA až po Evropu holedbají svým odhodláním bojovat s inflací, načež celosvětové akcie padaly volným pádem. Akcie z indexu MSCI World v důsledku nárůstu výnosů amerických dluhopisů a dolaru ztratily od svého vrcholu v polovině září více než 8 bilionů dolarů na hodnotě.

„Neočekáváme měkké přistání,“ kdy se inflace rychle vrátí k cíli, aniž by rozdrtila aktivitu, uvedli stratégové , včetně Jeana Boivina a Wei Li. "To znamená větší volatilitu a tlak na riziková aktiva."



TINA nebo TARA



Vzhledem k tomu, že volatilita na akciových trzích nadále roste, drží se i Asset podvážené pozice na akciích. Společnost „silně“ upřednostňuje dluhopisy investičního stupně před těmi s vysokými výnosy, napsala v úterý globální stratéžka Sylvia Sheng. V USA ještě očekává pomalý růst, ale v Evropě už během příštích 12 měsíců recesi.



Model globální pravděpodobnosti recese od Ned Davis Research nedávno vzrostl nad 98 %, což představuje „vážný“ signál recese. Naposledy byl byla podle této společnosti takto vysoko pouze během předchozích poklesů, jako například v letech 2020 a 2008-2009.





Časy akciové mantry TINA, There Is No Alternative (Není žádná alternativa), skončily, napsali stratégové z . A vzhledem k tomu, že klesající výnosy od globální finanční krize zlepšovaly atraktivitu akcií, „čelí nyní investoři TARA, There Are Reasonable Alternatives (Existují rozumné alternativy), kdy se dluhopisy jeví jako atraktivnější,“ napsali.



Vzhledem k tomu, že nárůst na výnosech o 150 bps „jsme neviděli velmi dlouho, mění to narativ z TINA na TARA," podotkl Mueller-Glissmann pro Bloomberg TV. „Můžete jít do dluhopisů pro nominální výnos s relativně malým rizikem, můžete jít na trh TIPS pro reálný výnos s relativně malým rizikem, takže motivace vlastnit akcie je nižší."

Medvědí postoj společnosti přichází poté, co její američtí stratégové minulý týden osekali svůj cíl na index S&P 500 do konce roku na 3 600 bodů ze 4 300. Podobně evropští stratégové, včetně Sharon Bell, snížili své cíle pro evropský benchmark Stoxx Europe 600 i pro prognózu růstu PE u tohoto indexu na rok 2023 na -10 % z nuly. Jak S&P 500, tak Stoxx Europe 600 v pondělí zakončil seanci na nejnižších úrovních od prosince 2020. „Tento medvědí trh ještě nedosáhl dna,“ napsali Bell a její kolegové o evropských akciích.



Zdroj: Bloomberg