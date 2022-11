Víkendář: Minirecese a přehodnocování toho, jak funguje ekonomika

Financial Times tvrdí, že ekonomům obvykle unikají velké obraty a proto nedokázali od sedmdesátých let správně předpovědět ani jednu recesi. Nyní to ale může být jiné, protože „ekonomové jako skupina dnes poprvé předpovídající recesi“. Ta by se podle konsenzu měla dostavit v příštím roce. Tohoto hodnocení si na stránkách The Money Illusion všímá ekonom Scott Sumner, který přidává úvahu z Bloombergu a svůj vlastní názor na recesi v americkém hospodářství.



Bloomberg se podle ekonoma dokonce domnívá, že pravděpodobnost recese je 100 %. K tomu všemu Sumner dodává, že to je hodně vysoké číslo s ohledem na historickou úspěšnost podobných předpovědí. Podle ekonoma se totiž v minulosti konsenzus vždy bez výjimky mýlil. Každopádně příští rok bude zajímavý: Buď recese přijde a bude to poprvé, co se konsenzus trefil. Nebo nepřijde, což bude pozoruhodné s ohledem na to, že podle konsenzu byla pravděpodobnost takového scénáře nulová.



Financial Times poukazuje na to, že tržní signály mohou být falešné, zároveň však trhy „dokážou konzistentně predikovat recesi“. A nyní takový signál vysílají akcie i dluhopisy. Sumner podle svých slov nemá silná názor na to, zda do americké ekonomiky příští rok recese přijde, nebo ne. „Chápu, že riziko recese je vyšší v době, kdy se Fed snaží o pokles inflace,“ dodává ekonom s tím, že „Spojené státy si nikdy neprošly „minirecesí, která by nyní ale byla vítanou změnou tempa.“ Tedy minirecesí, kdy se nezaměstnanost nedostala nad 5 %.



Sumner v minulosti poukazoval na to, že kdyby recesi šlo předpovídat, centrální banka by jí změnou své politiky zabránila. A tudíž by nakonec stejně žádná recese nenastala. Jedinou výjimkou by byla situace, kdy by recese bylo třeba, aby došlo ke snížení inflace. „Nedomnívám se, že dnes potřebujeme plnohodnotnou recesi, ale mám podezření, že minirecese je třeba na pokles inflace.“ míní ekonom. Konkrétně odhaduje, že pod kontrolu by se inflace dostala, pokud by růst nominálního produktu klesl na 5 % a následující rok na 3,5 %. Pak by pravděpodobně došlo ke zmíněné minirecesi a inflace by dostatečně klesla.



„Pokud bude centrální banka relativně k popsanému scénáři příliš hrdliččí, inflace se pod kontrolu nedostane. Jestliže bude její politika příliš jestřábí, dostaví se plnohodnotná recese,“ pokračuje Sumner. V jedné z dalších úvah pak píše, že „během dalších pár let bude pravděpodobně potřeba změny v minimálně jednom z hlavních předpokladů toho, jak funguje celé hospodářství.“ V této souvislosti ekonom poukazuje na to, že trhy na jednu stranu čekají pokles inflace k 2 %, ale zároveň pokračující vysoké sazby.



„Tyler Cowen před pár lety hovořil o dlouhodobé stagnaci. Uvažuji nad tím, zda svět nevstoupí do ještě větší stagnace. Tedy do prostředí nízkého růstu reálného produktu, ale zároveň velmi nízké nezaměstnanosti. Uvidíme,“ uzavírá ekonom s tím, že na zmíněné přehodnocení může proto být zralý třeba Okunův zákon. Ten se zabývá právě vztahem mezi nezaměstnaností a růstem hospodářství.



Zdroj: The Money Illusion