Rozbřesk: Napětí globálních řetězců slábne, inverze americké výnosové křivky prohlubuje

Poselství řady ekonomických údajů zveřejněných v minulém čtvrtletí je jasné: problémy v globálních dodavatelských řetězcích ustupují - dodací lhůty výrobků se zkracují a náklady na mezinárodní přepravu klesají. Připomeňme, že spolu s cenami energií byly problémy právě s řetězci klíčovým faktorem stojícím za globální inflační vlnou, jíž jsme svědky. Úplná normalizace řetězců sice ještě vyžaduje nějaký čas, nicméně fakt, že sazby za kontejnerovou dopravu se celosvětově propadly, přestože zůstala blízko svého růstového trendu, působí nadějně. Například ve zmíněném třetím čtvrtletí tento "pozitivní nabídkový šok" přispěl i k hospodářskému růstu v eurozóně, který by bez něj dle našich odhadů býval byl asi o 0,3procentního bodu nižší.



První údaje, které máme k dispozici za probíhající čtvrté čtvrtletí, ukazují na další (prudký) pokles kontejnerových sazeb. Ten ale tentokrát asi půjde i na vrub slabší poptávky. Ukazatele podnikatelské důvěry jsou sice zatím lepší než u spotřebitelů - viz včerejší index Ifo z Německa a INSEE z Francie, které naznačují asi o desetinu rychlejší růst HDP v eurozóně - ale zásoby podniků rostou a ceny energií si tak zjevně vybírají svou daň. Reálné mzdy v mnoha zemích klesají, dodatečné úspory nashromážděné během pandemie se vyčerpávají a například míra zadlužení na kreditních kartách v USA je na historicky nejvyšší úrovni. Navíc, co se týče problémů s řetězci, tak divokou kartu má stále Čína, jejíž politika boje proti COVIDu zůstává přísná a nevyzpytatelná.



Celkově tak i přes včerejší lepší měkká čísla zůstáváme lehce pesimističtější a pro čtvrtý kvartál očekáváme v případě eurozóny mezikvartální pokles HDP o 0,4 % a v případě USA o 0,1 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se na konci včerejší obchodní seance posunula do blízkosti 24,40 EUR/CZK. Dnešek zřejmě příliš vzrušení na korunovém trhu nenabídne a to jednak díky absenci významnějších tuzemských makrodat a jednak díky poklidnému konci týdne na globálních trzích vzhledem ke Dni díkuvzdání v USA.



Eurodolar

Den díkůvzdání utlumil aktivitu na globálních trzích, což se týkalo i eurodolaru. I zbytek týdne se zřejmě s ohledem na absenci klíčových událostí odehraje v poklidném tónu. Inverze americké výnosové křivky se nicméně prohlubuje, což dolaru nebude svědčit.