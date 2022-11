Čína utahuje covidové šrouby a otestuje důvěru v oživení

Během pátku se na trhy vrátí američtí hráči, ale obchodování v zámoří bude pouze na půl dne a mezi svátkem a víkendem se dá znovu čekat slabá aktivita. Sentiment zůstává relativně dobrý, ale obchodování je už při nejlepším smíšené. Evropské akciové indexy stejně jako americké futures vykazují malé změny oběma směry. Dluhopisy v USA jsou celkem stabilní, evropské papíry redukují poslední posílení z minulých dní. Eurodolar se drží lehce nad 1,0400.

Na pozitivní straně zůstává dozvuk ujištění, že měnová politika v USA přejde k pomalejšímu tempu utahování. Zároveň v Číně došlo ke snížení úrovně povinných minimálních rezerv, což naznačuje snahu podpořit ekonomiku. Podle nás je však Čína nyní převážně negativním rizikem a jde znovu hlavně o covid.

Není to dlouho, co se finanční trhy nadchly pro myšlenku uvolnění proticovidových opatření a postupný ústup od nulové tolerance. Jenže situace se začala hodně komplikovat, počet nakažených strmě roste a aplikace volnějších opatření (asi záměrně) hodně kulhá. Podle Reuters činí přírůstek nových případů za čtvrtek skoro 33 tisíc. Je to číslo, které zdaleka nedosahuje maximálních úrovní v západním světě a vůči populaci je to drobek. Na druhou stranu jde zatím o nejsilnější rozmach nákazy v Číně od propuknutí pandemie. Také to znamená rozšíření nákazy, které už nepůjde srazit na nulu bez velice tvrdých a extenzivních opatření.

Čínská vláda se tak dostává pod rostoucí tlak. Směřuje k opětovnému utažení proticovidových šroubů, čímž nejen popírá předchozí uvolnění, ale především čelí sílícímu odporu veřejnosti. Opatření se stala symbolem útlaku a volání po svobodě, což je pro čínskou vládu samozřejmě dost nepříjemný kontext. Ústup od nulové tolerance tak vypadá nejen jako recept na rychlé šíření nemoci ve společnosti chráněné jen slabou vakcínou a mizivou promořeností, ale také jako náznak slabosti vůči protestujícím.

Podle nás se vláda přimkne k první variantě a spojí represe zdravotní s politickými. Spolu s tím roste riziko nových velkých uzávěr. I pokud by se bez nich Čína nakonec obešla, lokální restrikce budou zřejmě nevyhnutelné a spolu s nimi i dopad na poptávku.

Na západních akciových trzích nesledujeme vážnou reakci na vývoj v Číně, respektive navrch stále mají zprávy o podpůrných ekonomických opatřeních. Sentiment hlavně směrem k ekonomickému oživení zůstává pozitivní, což ostatně vidíme na vysokých úrovních indexů se silným zastoupením "tradiční" ekonomiky, jako jsou DJIA nebo DAX . Opětovný nárůst problémů s covidem by ovšem vyhlídky poškodil, takže to vypadá, že brzy z tohoto směru začne čínský test optimismu a s ním i dosažených akciových úrovní.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3619 -0.1546 24.4113 24.3592 CZK/USD 23.4125 -0.1258 23.4705 23.3760 HUF/EUR 410.4242 -0.6835 414.3428 409.7990 PLN/EUR 4.6930 -0.1063 4.7044 4.6869

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4581 0.1878 7.4722 7.4356 JPY/EUR 145.0485 0.5375 145.1515 144.1305 JPY/USD 139.3810 0.5599 139.5190 138.3775

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8600 0.0797 0.8615 0.8588 CHF/EUR 0.9823 0.0703 0.9852 0.9818 NOK/EUR 10.3116 -0.0189 10.3395 10.3030 SEK/EUR 10.8383 0.1150 10.8566 10.8225 USD/EUR 1.0407 -0.0360 1.0428 1.0384

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4830 0.2818 1.4859 1.4747 CAD/USD 1.3347 0.0780 1.3373 1.3317