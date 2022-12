Hodnota Muskovy vesmírné firmy může být 140 miliard dolarů. Nejbohatším člověkem už Musk ale není

SpaceX Elona Muska plánuje prodat akcie za cenu, která by zvedla tržní hodnotu této vesmírné společnosti na zhruba 140 miliard dolarů. SpaceX je soukromě drženou společností a s jejími akcie se na burze veřejně neobchoduje. K prodeji prý firma nabízí akcie insiderů.

Firma, jejíž plný název zní Space Exploration Technologies Corp., teď nabízí akcie za 77 dolarů za kus, tvrdí nejmenované zdroje Bloombergu. Její zástupci se ke spekulacím odmítli vyjádřit.

SpaceX podle zdrojů jednala o různých cenách, nakonec se ale v nabídce odkupu akcií údajně rozhodla pro valuaci 140 miliard dolarů. Posledním srovnáním budiž částka 127 miliard dolarů z letošního července, jak alespoň ukazují data od společnosti PitchBook. Není zřejmé, jestli firma bude při této valuaci chtít získat kapitál od investorů prostřednictvím investičního kola.

SpaceX je lídrem na trhu s komerčními starty do vesmíru a soukromě drženou firmou s aktuálně největší hodnotou v USA. Firma dopravuje astronauty pro NASA na Mezinárodní vesmírnou stanici a zase zpět, pro vládní agentury i soukromé zákazníky vysílá náklad na oběžnou dráhu a dopravila tam i vesmírné turisty. Kromě toho buduje v rámci projektu Starlink síť tisíců družic, která má přinést vysokorychlostní internetové připojení do všech koutů světa a také peníze pro další vesmírné ambice amerického miliardáře. O ní Musk kdysi prohlásil, že jakmile bude možné lépe prognózovat její cash flow, mohl by být Starlink v rámci potenciální primární veřejné nabídky z firmy SpaceX vyčleněn.

SpaceX, stejně jako automobilku , založil Elon Musk, který dosud platil za nejbohatšího člověka na světě. Podle časopisu Forbes ale tento titul Musk v pondělí přenechal předsedovi a CEO francouzského výrobce luxusního zboží Bernardu Arnaultovi. Ukazuje to real-time žebříček miliardářů podle Forbesu, který je aktualizován v pětiminutových intervalech po otevření příslušných akciových trhů.

Akcie Tesly klesly v pondělí o 6,3 procenta. Jejich hodnota se jenom letos snížila na méně než polovinu (-52,4 % do otevření trhu dne 13. prosinci 2022), mimo jiné kvůli výprodeji, který nabral na obrátkách poté, co si Musk v kontroverzní transakci koupit společnost Twitter za 44 miliard dolarů.

Muskovo jmění spočívá z velké části právě v akciích Tesly. Raketově narostlo spolu s růstem akcií této společnosti, které během dvou let přidaly více než 1000 procent.

Také podle agentury Bloomberg postoupil Musk první příčku v miliardářském žebříčku Bloombergu Arnaultovi. Od ledna se jeho jmění zmenšilo o zhruba 100 miliard dolarů na 168,5 miliardy USD. Arnaultovo čisté jmění dnes kolem 10:20 newyorského času činilo 172,9 mld. USD. Světovou dvojkou v tomto srovnání byl Musk naposledy v září 2021.

