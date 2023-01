Vesmírná společnost SpaceX získá od investorů 750 milionů dolarů

Vesmírná společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska získá od investorů v novém kole financování 750 milionů USD (17,1 miliardy Kč). Investice tak ohodnotí celou firmu na 137 miliard USD (3,1 bilionu Kč). S odvoláním na korespondenci firmy s potenciálními investory to uvedl server zpravodajské televize CNBC.



Mezi investory je společnost Andreessen Horowitz, která byla také spoluinvestorem v Muskově dohodě o převzetí Twitteru. Agentura Reuters už v listopadu uvedla, že SpaceX jedná o nabídce akcií převážně na sekundárním trhu, která by mohla společnost ocenit až na 150 miliard USD.



Mezi investory do společnosti SpaceX patří firmy Alphabet či Fidelity Investments. V loňském roce získala firma od investorů více než dvě miliardy USD a loni v květnu byla ohodnocena na 127 miliard USD.



Společnost SpaceX na základě dohody s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) vynesla na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) už několik astronautů a dopravila tam i náklad. Vlastní také projekt Starlink, jehož cílem je vytvoření sítě, která by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země umožnila vysokorychlostní připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě. SpaceX už v rámci této iniciativy do vesmíru vypustil přes 2000 družic.



Loni SpaceX dosáhl několika nových milníků. Potýkal se ale se zpožděním svého projektu Starship, který je součástí snahy NASA o návrat kosmonautů na Měsíc. Služba Starlink loni překročila jeden milion předplatitelů a firmě SpaceX se podařilo překonat 60 startů opakovaně použitelných raket za rok prostřednictvím programu Falcon.



Firma nyní pokračuje ve vývoji nosných raket Starship a Super Heavy v závodě v Texasu. Zatím není jasné, kdy přejde k dalšímu kroku programu, který zahrnuje orbitální zkoušky těchto větších nosných raket.



SpaceX konkuruje vesmírnému podniku Blue Origin zakladatele internetové společnosti Jeffa Bezose a společnosti Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona.