Před daty z trhu práce roste nervozita, americké akcie i dluhopisy padají

Dnešní makrodata hráče na finančních trzích zrovna nepotěšila, čímž se mohou přidat k ISM či komentářům z Fedu jako další negativní faktor. Zpráva ADP ukázala, že zaměstnanost v americkém firemním sektoru za prosinec narostla o 235 tisíc, zatímco se čekalo jen 150 k. Ačkoli nejde o spolehlivého předskokana oficiálních vládních čísel (zítra), velká odchylka investory logicky vystrašila. Něco podobného nastalo u žádostí o dávky v nezaměstnanosti - ty navzdory očekávání spadly na 204 tisíc.



Vypadá to tedy, že trh práce zůstává silně přehřátý, a před oficiálními vládními čísly tak roste nervozita. Potvrzení z jejich strany by totiž šlo na ruku Fedu a jeho jestřábímu postoji. V souvislosti s tím se dnes posunuly citelně nahoru výnosy, a to zejména na kratším konci (2Y splatnost +10 bps) a Fed funds futures už "věří", že dojde k nárůstu sazeb až na 5 procent.

Sektorově dnes padají nejvíc reality, ale vyšší výnosy si vybírají daň i na řadě dalších sektorů a S&P 500 i Nasdaq ztrácejí přes procento. V Evropě zůstáváme u smíšených výkonů a nezdá se, že by americká data na kontinent obzvlášť dolehla.

Ruský prezident Putin dnes ohlásil příměří na 6.-7. ledna. Sice to vypadá jako gesto při příležitosti pravoslavných Vánoc, ale v reálu těžko čekat něco víc než záměr přeskupit jednotky k novým bojům. Proto se také nedá předpokládat, že by se přestalo bojovat, neboť ukrajinská strana příměří odmítla opětovat a označuje ho jako past. Důvod k optimismu chybí, a to i směrem k finančním trhům.

Spolu s daty a pohybem výnosů se dostal do sedla dolar, který posiluje k euru na 1,0525. Koruna slábne k americké měně, ale částečně také k euru, kde koriguje poslední zisky. Kurz se posouvá na 24,07.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.0674 0.3496 24.0832 23.9705 CZK/USD 22.8745 1.1698 22.8900 22.5575 HUF/EUR 395.7663 0.0108 397.7200 394.9072 PLN/EUR 4.6859 0.3383 4.6856 4.6640

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2410 -0.9043 7.3251 7.2367 JPY/EUR 140.5390 -0.0146 141.3509 140.3210 JPY/USD 133.5580 0.7742 134.0190 132.2950

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8839 0.4889 0.8863 0.8792 CHF/EUR 0.9854 -0.0735 0.9876 0.9821 NOK/EUR 10.7934 0.8489 10.8056 10.6705 SEK/EUR 11.2568 0.9932 11.2684 11.0731 USD/EUR 1.0522 -0.7915 1.0631 1.0515

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4832 1.4091 1.4846 1.4607 CAD/USD 1.3582 0.7511 1.3598 1.3494