Slabší poptávka na obzoru, Evropa smíšená a výsledky amerických bank nad očekávání

Evropské trhy vykazují smíšenou bilanci. Zatímco STOXX Europe 600 je v plusu o 0,1 %, DAX je na červené nule a britský FTSE 100 přidává 0,5 %. Vzhůru je tlačí dobrá data z ekonomického kalendáře, která například v případě meziměsíčního britského HDP ukázala, že světový fotbalový šampionát podpořil spotřebu, čímž nad očekávání ekonomice pomohl. Nezklamala ale ani francouzská inflace, či průmyslová produkce za eurozónu.

Výraznější varovný signál dnes zatím přichází jen z automobilového sektoru (STOXX Europe 600 Automobiles & Parts), který právě odepisuje 1,7 %. Děje se tak kvůli obavám z nižší poptávky, jelikož dle tržní kapitalizace stále největší automobilka světa, (390 mld. USD), se z důvodu prodejní stimulace odhodlala k dalším, a to až 20%, slevám v USA a v Evropě. Akcie Tesly v předobchodní fázi klesají skoro o 5,5 % a díky tomuto jejímu kroku je tedy nabíledni, že ani evropské výrobce automobilů silná poptávka v blízké době nečeká.



Mezitím již dnes reportovaly americké banky (JPMorgan, , & Co, Bank of NY Mellon), které v drtivé většině zveřejnily tržby i zisk na akcii nad očekávání. Futures amerických indexů však klesají (Dow Jones -0,6 %, S&P 500 -0,7 % a Nasdaq 100 -0,7 %).

Pražská burza klesá o 0,8 %, přidává 0,2 %, odepisuje 1,3 % a dokonce téměř 2,5 %.