Rozbřesk: Nová prognóza ČNB tento týden - silnější HDP versus silnější koruna

Čeká nás týden, kdy poprvé letos bude zasedat ČNB - i když změnu sazeb nečekáme, k dispozici budou mít centrální bankéři novou prognózu, která může hodně napovědět o tom, co čekat od měnové politiky v tomto roce.



Na jedné straně předpokládáme, že oproti poslední prognóze by měla ta únorová ukázat v roce 2023 na o něco rychlejší HDP, mírnější nárůst nezaměstnanosti a vyšší průměrnou inflaci. Posun pro-inflačním směrem v případě HDP a nezaměstnanosti však nebude pravděpodobně nijak výrazný. Navíc vyšší průměrná inflace nebude asi vůbec interpretována jako nový problém - posun vzhůru půjde prakticky výhradně na vrub za-účtování energetického úsporného tarifu v roce 2022, který automaticky zvýší inflaci ke konci roku 2023.



Naopak jako proti-inflační mohou být vnímány nižší tlaky z globálních trhů. Ceny ropy se sice pohybují zhruba podle očekávání, ovšem výrazně díky teplému počasí poklesly ceny plynu (a s ním i elektřiny), což může vést v druhé polovině roku k rychlejšímu odeznívání energetické inflace. Současně je novým proti-inflačním faktorem překvapivě silná koruna (o více než 3 % nad prognózou), která podobně jako energie reaguje na teplejší zimu a s tím související lepší apetit globálních hráčů po riziku.



Na jedné straně tedy bude figurovat jako lehce pro-inflační faktor lepší výkon hospodářství a nižší nezaměstnanost, na straně druhé jako relativně silný protiinflační faktor kurz koruny a levnější ceny energií. Bude zajímavé, jaká z toho vzejde bankovní radě implikovaná trajektorie úrokových sazeb. Poslední prognóza ukazovala na potřebu nárůstu úrokových sazeb (k 8 %) a jejich následný pokles od druhého kvartálu roku 2023. Předpokládáme, že bankovní rada pod vedením Aleše Michla bude mít i nadále tendenci více expertně upravovat některé části prognózy (například trajektorii kurzu) a tím “ladit” celkové vyznění prognózy směrem k úrokovým sazbám. Předpokládáme tak, že nová prognóza pravděpodobně již neukáže na potřebu dalšího zvyšování úrokových sazeb nebo tato potřeba bude velmi malá. Současně by se ale první pokles sazeb implikovaný prognózou měl oddálit do druhé poloviny tohoto roku.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží na silných úrovních v okolí 24,70 EUR/CZK. Prezidentské volby na korunu, vzhledem k omezeným dopadům na kurz měnové politiky, pravděpodobně nijak výrazně nedopadnou. Otázkou zůstává, jak ovlivní obchodování očekávané utažení měnové politiky v eurozóně a v USA. Pokud však bude dolar po zasedání centrálních bank dál slábnout, může se koruna pokusit své zisky krátkodobě ještě rozšířit.



Eurodolar

Tento týden je z pohledu očekávaných událostí velmi slibně zaplněn a tak se na eurodolaru možná dočkáme trochu vyšší volatility. Kromě zasedání Fedu a ECB totiž očekáváme důležitá data jak z eurozóny (inflace za leden, HDP za čtvrtý kvartál), tak z USA (data z trhu práce, indexy ISM).



Regionální Forex

Maďarský forint se na začátku týdne obchoduje na slabších úrovních, což je výsledkem předvíkendového snížení ratingu ze strany agentury S&P. Ta zemi snížila rating o jeden stupeň na úroveň BBB-. Důvodem byly externí šoky, které v Maďarsku nejen zvedly inflaci, ale také přinesly vyšší rozpočtovou zátěž. Výhled ratingu S&P změnila na stabilní, což signalizuje, že další zhoršení se v dohledné nepředpokládá (což ovšem nemusí platit o ratinzích od jiných agentur). Dodejme, že S&P v základním scénáři počítá s urovnáním sporů s EU a s nepřerušeným tokem transferů z fondů unie.



Akcie

Páteční obchodní seance na zámořských trzích byla obohacena o výsledky několika firem. Nejslabším sektorem byl energetický, který odevzdal 2,0 %. Propad byl způsobený nejen výsledky společnosti Chevron, jenž odepsala 4,49 %. Naopak nejsilnějším byl sektor telekomunikační, který narostl o 0,9 % (Verizon +0,92 %, Alphabet INC A +1,90 %). Ve čtvrtek po trhu představila výsledky společnost Visa, která od reportovala čistý zisk na akcii 2,18 USD a tržby 7,94 miliardy dolarů, Visa +2,99 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,1 % (33.978 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.070 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,9 % (11.621 b.).